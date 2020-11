“Ensayo clínico de la vacuna Cansino Biologics no es una convocatoria pública”: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que el ensayo clínico de la vacuna de CanSino Biologics contra COVID-19 no es una convocatoria pública de aplicación.

Durante la conferencia de prensa vespertina de este martes, el funcionario señaló que la fase 3 de investigación tiene el objetivo de analizar si el producto sanitario cuenta con condiciones adecuadas de calidad, seguridad y eficacia, con base en estándares internacionales aceptados.

No se trata de un programa de vacunación, no, esto es… el propósito es hacer la investigación clínica para determinar si los productos propuestos el de CanSino, el de Pfizer, el de Astra, aunque estos dos últimos no realizarán la investigación en México, el Janssen que sí realizará investigación en México, si los productos tienen las condiciones de calidad, seguridad y eficacia y para eso se hace la investigación clínica siguiendo estándares internacionales que han sido aceptados desde hace décadas