Traición a la patria: qué dice el Código Penal Federal sobre el delito del que acusan a Luis Videgaray

(Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este 3 de noviembre que el Poder Judicial negó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por traición a la patria, debido a sus relaciones con el caso Odebrecht.

“Se me informó de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. Tengo entendido de que que regresó el juez esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente”, explicó el titular del Ejecutivo Federal.

López Obrador también señaló que en este tipo de casos, “siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación, esa es una función del juez que no admite, porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la Fiscalía al Ministerio Público”. detalló.

De acuerdo con el Artículo 123 del Código Penal Federal, cuando una persona asume un cargo público “se protesta y se compromete a ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen’, lo cual evidentemente no sucede al cometerse actos de corrupción”. Es por ello que el castigo en este caso es una pena de cinco a cuarenta años de prisión, además de una multa de hasta 50,000 pesos.

(Foto: Twitter@CarlosLoret)

La persona que cometa traición a la patria es aquella que “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Entre otras de las especificaciones que pueden relacionarse con el caso de Videragay se encuentran las siguientes:

“Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración" y "reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo”, se puede leer en el documento.

De acuerdo con LatinUs, el portal dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola, se emitió la orden de aprehensión por el delito de traición a la patria por el impulso de reformas estructurales con sobornos en 2014, “con la finalidad de someter a la nación a personas extranjeras brindándoles contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos”.

Además, se consideró que el funcionario cometió un delito electoral cuando habría entregado un USD 1,664,000 al ahora ex presidente Enrique Peña Nieto, mismos que habrían sido obtenidos en acuerdo con la empresa Odebrecht y presuntamente usados en su campaña presidencial del 2012.

(Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

También se le acusaría de dos delitos de cohecho. El primero estaría relacionado con presuntos recursos entregados para ayudar a Peña Nieto durante su periodo presidencial entre 2012 y 2018.

Estos ascenderían a USD 5,850,000 de parte de las empresas Odebrecht y Braskem, además de otros 84,000,000 pesos que tendrían el objetivo de “realizar actos injustos relacionados con sus funciones”.

Para el segundo delito de cohecho, el medio aseguró que se trataría de la entrega de más de 121,000,000 pesos pagados entre 2012 y 2015 a legisladores mexicanos para que votaran a favor de la reforma energética. Finalmente, el delito de asociación delictuosa tendría como justificación que Videgaray presuntamente realizó sobornos a legisladores, con el fin de obtener beneficio personal.

Cabe recordar que la influencia de Luis Videgaray Caso en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo llevó a ser considerado como el “poder detrás del trono”. Sus opiniones pesaban más que las de cualquier otro en el equipo cercano del ex presidente y su autoridad era tan grande que él decidía a quién podía recibir el mandatario.

