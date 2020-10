“Al testigo Loret de Mola se le dispensó un trato preferencial”: Israel Vallarta acusó al periodista tras su controvertida comparecencia

Durante su comparecencia, Loret de Mola dijo que fue engañado junto con otros periodistas, al tiempo que afirmó que ellos sí sabían del montaje

Israel Vallarta Cisneros, casi 15 años preso sin condena, habló desde la cárcel y acusó que el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez recibió trato preferencial en su comparecencia de testigo por el caso en que el recluso está acusado de presunto secuestro.

Este medio tuvo acceso al audio de Vallarta Cisneros, el cual precisa que Loret de Mola debía comparecer el 26 de octubre, pero no lo hizo sino al día siguiente, pese a que estaba debidamente notificado. El proceso del martes 27 fue de forma intempestiva, acusó el recluso.

“Al día siguiente, martes 27, se tiene aviso judicial de manera intempestiva. Alrededor de las 14:00 horas se me llevó a un cubículo dentro del penal y se enlazaron con el juzgado Tercero de Distrito que conoce mi proceso, ello en franca oposición a los principios del artículo 17 constitucional sobre expedites y claridad dan inicio a la audiencia por años buscada”, relató.

Israel Vallarta Cisneros fue detenido junto con la ciudadana francesa, Florence Cassez, el 8 diciembre del 2005. Ella fue absuelta y liberada en 2013, pero Israel lleva casi 15 años preso, pues no le ha sido comprobado el delito de secuestro del que fue acusado por autoridades encabezadas por Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), y quien actualmente está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

La pareja fue arrestada el 8 de diciembre del 2005 por ser parte de una supuesta banda de secuestradores, pero el caso se formó con declaraciones obtenidas por tortura (Foto: Archivo)

Agentes federales, comandados por Luis Cárdenas Palomino (subordinado e incondicional de García Luna), montaron un operativo para la televisión, de tal forma que la escena fuera repetida en la madrugada del día 9. En vivo y a todo color, las cámaras de Televisa y Tv Azteca transmitieron la liberación de tres rehenes, así como la detención de Vallarta Cisneros, presunto líder de una banda de secuestradores y de Cassez, su “cómplice”.

Loret de Mola dio cuenta del montaje en el noticiario matutino de Primero Noticias. Aunque ha dicho que no sabía del engaño, Laura Barranco, su ex colaboradora en el espacio informativo, ha dicho lo contrario, incluso le habría advertido más de una decena de veces sobre lo irregular del caso.

Pasados casi cinco lustros, el periodista por fin acudió a comparecer en calidad de testigo para que explicara su participación en el montaje, pero obtuvo un trato especial, pues compareció a distancia.

“Al testigo Loret de Mola Álvarez se le dispensó un trato preferencial de alto funcionario de la federación, compareciendo desde su casa u oficina. [Algo] que nunca se observó para con sus colaboradores y otros periodistas que en su momento si atendieron de inmediato el citatorio judicial a comparecer”, apuntó en la grabación proporcionada a Infobae México.

José Luis Cárdenas Palomino era el encargado del grupo que encabezó el operativo en diciembre de 2005, está acusado de tortura contra familiares de Israel Vallarta y permanece prófugo (Foto: Cuartoscuro)

Esta circunstancia deja lugar a dudas sobre el actuar de las autoridades que imparten justicia, pues sería una muestra de que imperan los privilegios para quienes pertenecen a grupos de poder, según Vallarta Cisneros.

“Tal vez esa es la función que ha venido realizando el apologista del montaje Cabeza de Vaca Hernández, quien se ha refugiado en un cargo de la Judicatura como en su momento lo hizo Medina Mora”.

Durante su comparecencia, Loret de Mola dijo que fue engañado junto con otros periodistas, al tiempo que afirmó que ellos sí sabían del montaje.

“Por tales afirmaciones, resulta hacer necesario (...) la situación de algunos de ellos para aclarar quién está mintiendo, tanto el juez, como la inteligencia de los mexicanos y extranjeros”, puntualizó. Agregó que seguirá trabajando en su defensa y mantendrá al tanto de los avances.

En conferencia a Medios, Ricardo Sayavedra, abogado del recluso, reiteró que su representado tiene preocupaciones porque dentro del Poder Judicial impera la protección a grupos de poder. Adelantó que habrá nuevas estrategias en la defensa y se citarán a algunas personas para que confronten versiones cara a cara.

Carlos Loret de Mola dijo que no sabía del montaje y no fue cómplice del caso (Foto: Instagram@carlosloret)

“Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años: yo cometí un error periodístico, no me di cuenta de que aquello era un montaje. Pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad”, señaló Loret de Mola a través de un video difundido en su cuenta de Twitter este miércoles 28 de octubre.

En respuesta, Laura Barranco retó al periodista a desmentir que durante toda esa mañana le advirtió que no debía contribuir a violar los derechos humanos de personas que aún no habían sido juzgadas: "que sostenga ante mí que yo no lo alerté de que eso tenía un tufo muy irregular, un tufo de criminalidad exigió durante una entrevista en Rompeviento TV quien fuera su compañera en Primero Noticias.

