De la Guerra de Afganistán al caso Florence Cassez: la historia de los montajes que persiguen a Loret de Mola

Carlos Loret de Mola se labró un nombre a partir de la carrera que realizó en Televisa y fue uno de los reporteros estrella de la televisión mexicana, pero nunca ha estado fuera de la polémica por sus actitudes o sus trabajos periodísticos, pero recientemente la veracidad de su labor se ha visto opacada por una serie de acusaciones de montajes y ficciones de sus reportajes.

Pero la polémica que hoy rodea al ahora periodista de Latinus fue su cobertura de primera mano sobre el caso de secuestro en el que estaban involucrados Florence Cassez e Israel Vallarta, en los que supuestamente liberaron a personas que se encontraban secuestradas en un operativo en vivo, en el que uno de los reporteros de Televisa acompañó el proceso de irrupción en la vivienda para ser testigo del actuar de las autoridades.

El entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, es quien es investigado por ordenar el montaje con el fin de que los medios de comunicación vieran el supuesto actuar de las autoridades con tal de crear una apariencia de seguridad y efectividad. Fue precisamente en ese montaje en el que Carlos Loret cometió su el denominado “error periodístico”, del cual dijo desconocer que todo había sido planeado y organizado por García Luna.

Sin embargo, recientes declaraciones hechas por los ex colaboradores del comunicador dieron a entender que sí sabía que se trataba de un montaje y que participó de forma voluntaria. Inclusive, otros afirmaron que no es el único montaje que Loret de Mola ha hecho en su carrera a través de los medios de comunicación.

Uno de los episodios en los que se retomó otro supuesto montaje fue abordado por el periodista Rubén Luengas en su colaboración con el programa Entre Noticias, en donde se entrevistó al reportero Jaime Hernández, quien acompañó a Carlos Loret de Mola durante su estancia en la guerra de Afganistán, una cobertura de la que el conductor presume como una de las grandes aventuras que ha tenido en su carrera.

Jaime Hernández dijo que Loret llegó muy tarde al conflicto, cuando ya se había casi terminado, por lo que ya no había muchos puntos de confrontación, en diciembre de 2001. Además destacó que era muy complicado conseguir gente que te ayudara a guiarte y que fuera traductor ya, además de la dificultad de conseguir a gente preparada y que era tal el riesgo en el conflicto que no todos se arriesgaban a hacerlo ni por fuertes cantidades de dinero.

Y es que durante una de las conferencias que dio sobre su participación cubriendo el conflicto, Loret de Mola narró el acto como si fuera una especie de acto cómico, burlándose y estereotipando a los habitantes de Afganistán por el uso de los turbantes y su vestimenta tradicional y supuestamente conoció al hijo del gobernador de Jalalabad. Una ciudad devastada por los constantes enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas de ocupación.

Loret sigue su relato y narró que vio una hilera de tanques detrás de una montaña, que se refería a Tora Bora, que se ubica en la zona cercana al límite entre Pakistán y Afganistán. La escena de los tanques es algo completamente inverosímil, según Hernández, porque ni talibanes ni otros ejércitos podían usar tanques en ese terreno ya que era muy irregular, por lo que buscando mayor velocidad, luchaban en camionetas con torretas instaladas que además tenían mayor movilidad.

En el relato Loret afirmó que se paró junto a los tanques de guerra y que reventó un disparo cuando él se encontraba justo a lado. Hernández desmintió el tema ya que justamente se encontró con Loret de Mola cuando este llegó a Jalalabad y que no sabía como llegar a Tora Bora por lo que les pidió consejo a los reporteros de la zona para poder ubicarse.

El único tanque cercano, según Hernández, era un T-28 que tenía tan poco alcance que sus tiros no podían llegar a las cuevas de Tora Bora, el principal objetivo del ataque, pero que era usado por algunos periodistas para tener tomas que asombraran ante la cámara. Por supuesto que el joven Loret no perdió la oportunidad y cuando vio que estaba en acción, decidió hacerse una toma aprovechando uno de los tiros de la maquinaria de guerra. Una de las tomas más famosas de su carrera.

En cuanto al caso Florence Cassez, fue su antiguo jefe de información, Juan Manuel Magaña, quien reveló que el periodista sí sabía que todo se trataba de una herramienta para manipular la verdad sobre su forma de actuar. Así lo dijo en una entrevista con Julio Astillero:

Magaña dijo que fue una “toma de consciencia posterior” cuando se dio la aprehensión de Cassez y de Vallarta, pero que Loret era plenamente consciente que se trataba de un video montaje porque no era el primero que hacía para el gobierno, pero que en su momento, él no se dio cuenta de que lo que en realidad estaban armando era un videomontaje para cubrir a García Luna:

Magaña se refirió al caso de Laura Barranco y aclaró que fue ella quien le dijo a Loret que no podían pasar ese tipo de cosas en cámara (en referencia a los golpes que sufrió Israel Vallarta por parte de agentes de la AFI) pues “se trataba de un caso de tortura y hasta podrían causar un reclamo internacional.”

Y fue precisamente Magaña quien se dio cuenta de que habría una repercusión severa luego de que se abriera el proceso de tortura en contra de las autoridades y la reapertura del caso contra Vallarta con el fin de que se pudiera dar nueva revisión a las evidencias. Esto posteriormente derivó en la liberación de Florence Cassez y en la revisión del caso para Vallarta.

Juan Manuel Magaña relató que tanto el conductor como la productora decidieron marcar la transmisión como “Hace unos instantes” debido a que la señal para un en vivo era muy débil, sin embargo esa grabación se guardó en los archivos de Televisa y fue una reportera de la misma televisora quien las encontró y afirmó que podría tratarse de un montaje.

Lo que descubrió fue una cinta se escucha una voz que viene de la cabina que le ordena al reportero aguantar porque tienen que meter una nota de deportes antes de pasar a la parte en donde se realiza el operativo, por lo que el reportero les informó a los agentes y uno de los mandos les ordenó esperar y no moverse hasta que él diera la indicación.

En ese momento, en el estudio estaba Carlos Loret de Mola, y supuestamente controló y dio órdenes de algunas de las tomas e inclusive pidió que se repitiera el ingreso del supuesto operativo:

No me sorprende en realidad, lo único que me llamó la atención es que ahora miente muy rápido y a destajo. Se aventó una serie de mentiras en un sólo tweet, en un sólo video como a mil por hora, dice ‘yo no fui, yo no me di cuenta, yo no organicé, yo no planeé, yo no me coludí y no sabía nada. Una sarta de mentiras, pero ya lleva más de 15 años mintiendo, ya básicamente es todo un hábito