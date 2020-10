“Ambos nos agradamos y respetamos”: Donald Trump describió su relación con AMLO a días de las elecciones

En tan sólo unos días se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, un tema de suma relevancia para la política nacional, debido a las relaciones que tienen entre ambos países. Hasta el momento, la relación entre los mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump ha sido buena e incluso este último destacó la labor del titular del Ejecutivo mexicano en una reciente entrevista.

De acuerdo con las respuestas escritas que Trump envió al diario El Universal, él es el mejor candidato respecto a la relación con México, pues dijo que su labor se compagina con la de López Obrador: “Hacer grandes” a sus naciones de nuevo y en este sentido resaltó que es bueno para los mexicanos “cuando la economía de Estados Unidos es fuerte y cuando Estados Unidos es respetado en el mundo”.

También señaló que en caso de mantenerse otros cuatro años en la Casa Blanca, los temas prioritarios en la relación bilateral con México continuarán siendo la “migración, el tráfico de armas, la seguridad y el comercio”.

Incluso resaltó que el gobierno estadounidense tiene un “gran acuerdo con México”, cuyo fin es el de trabajar juntos y “evitar que personas de todo el mundo usen a su gran país como un colchón para entrar a Estados Unidos”. En este sentido dijo que al proteger mejor las fronteras, “ambos estamos avanzando en el combate a las drogas y el tráfico de personas”.

Por otra parte, señaló que Joe Biden, durante sus 47 años en altos cargos públicos de su país, “representa todas las políticas fallidas del pasado” e incluso cuestionó sus labores en torno a las problemáticas que enfrentan junto a México. “¿Qué hizo para mejorar las relaciones? ¿Ayudó a solucionar el problema de la migración? ¿El problema de las drogas?”, reclamó.

Acerca de su trato con el presidente López Obrador destacó que es bueno. “Ambos nos agradamos y nos respetamos”, escribió, aun cuando los expertos decían que Estados Unidos y México “tendrían una relación terrible”. Asimismo, puso de relieve los esfuerzos del mandatario mexicano: “Todos los líderes deberían estar cuidando a sus pueblos, de los pueblos que los eligieron”.

En torno al tema de la migración, la cual podría aumentar tras la pandemia de COVID-19, Trump dijo que si las personas quieren mudarse a su país, hay una forma legal de hacerlo.

No es justo para la gente que ha esperado su turno, siguiendo las reglas, que otras personas entren al país ilegalmente. No es justo para los trabajadores estadounidenses. Y no es justo para los mismos migrantes indocumentados, que enfrentan peligros horribles en su viaje a Estados Unidos.