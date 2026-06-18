Profeco llama a denunciar fallas de ViX durante las transmisiones del Mundial 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fallas registradas en la plataforma de streaming ViX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente llegaron a oídos de las autoridades de protección al consumidor.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a los usuarios afectados presentar denuncias formales tras las interrupciones reportadas en diversos partidos del torneo.

El llamado se produjo luego de que miles de suscriptores reportaran problemas para acceder a las transmisiones, incluyendo un corte de hasta 23 minutos durante el encuentro entre Uzbekistán y Colombia disputado en el Estadio Ciudad de México.

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Usuarios reportan interrupciones desde el inicio del torneo

(REUTERS/Raquel Cunha)

Las inconformidades contra el servicio comenzaron desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica, cuando usuarios señalaron dificultades para ingresar a sus cuentas y retrasos en la transmisión de los encuentros.

Los reportes aumentaron tras las fallas registradas en la señal exclusiva del partido entre Uzbekistán y Colombia, situación que generó nuevas quejas en redes sociales por parte de quienes adquirieron el Pase Mundial 2026.

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El paquete fue comercializado con la promesa de ofrecer acceso en vivo a los 104 partidos de la Copa del Mundo a cambio de un pago único de 999 pesos.

Profeco explica cómo presentar una queja

(Captura de pantalla)

Ante los reportes de los consumidores, la Profeco recordó que existen mecanismos para presentar reclamaciones relacionadas con servicios de telecomunicaciones.

Las quejas pueden realizarse a través del Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, con atención de lunes a domingo de 09:00 a 19:00 horas.

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También es posible enviar un correo electrónico a quejas.telecom@profeco.gob.mx, acompañado de información como el comprobante de pago de ViX Premium o del Pase Mundial, el número de cuenta del usuario, evidencia de las fallas y una descripción de los partidos que no pudieron visualizarse correctamente.

La dependencia señaló que estos elementos permitirán integrar los expedientes correspondientes y dar seguimiento a las reclamaciones presentadas por los usuarios afectados.