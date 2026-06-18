México Deportes

Profeco llama a denunciar fallas de ViX durante las transmisiones del Mundial 2026

La dependencia federal habilitó canales de atención para que los usuarios afectados por las interrupciones en las transmisiones presenten reclamaciones formales

Guardar
Google icon
Un hombre con barba de perfil, sosteniendo un control remoto, mira una televisión que muestra un partido de fútbol con un mensaje de "ERROR DE STREAMING" en una sala oscura.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fallas registradas en la plataforma de streaming ViX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente llegaron a oídos de las autoridades de protección al consumidor.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a los usuarios afectados presentar denuncias formales tras las interrupciones reportadas en diversos partidos del torneo.

El llamado se produjo luego de que miles de suscriptores reportaran problemas para acceder a las transmisiones, incluyendo un corte de hasta 23 minutos durante el encuentro entre Uzbekistán y Colombia disputado en el Estadio Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Usuarios reportan interrupciones desde el inicio del torneo

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Las inconformidades contra el servicio comenzaron desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica, cuando usuarios señalaron dificultades para ingresar a sus cuentas y retrasos en la transmisión de los encuentros.

Los reportes aumentaron tras las fallas registradas en la señal exclusiva del partido entre Uzbekistán y Colombia, situación que generó nuevas quejas en redes sociales por parte de quienes adquirieron el Pase Mundial 2026.

PUBLICIDAD

El paquete fue comercializado con la promesa de ofrecer acceso en vivo a los 104 partidos de la Copa del Mundo a cambio de un pago único de 999 pesos.

Profeco explica cómo presentar una queja

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Ante los reportes de los consumidores, la Profeco recordó que existen mecanismos para presentar reclamaciones relacionadas con servicios de telecomunicaciones.

Las quejas pueden realizarse a través del Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, con atención de lunes a domingo de 09:00 a 19:00 horas.

También es posible enviar un correo electrónico a quejas.telecom@profeco.gob.mx, acompañado de información como el comprobante de pago de ViX Premium o del Pase Mundial, el número de cuenta del usuario, evidencia de las fallas y una descripción de los partidos que no pudieron visualizarse correctamente.

La dependencia señaló que estos elementos permitirán integrar los expedientes correspondientes y dar seguimiento a las reclamaciones presentadas por los usuarios afectados.

Temas Relacionados

VIXProfecoMundial 2026Copa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026

El defensor colombiano reconoció el cariño de la afición mexicana y destacó el apoyo constante de los seguidores celestes en el juego ante Uzbekistán

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026

Los mejores memes del México vs. Corea del Sur: estas son las reacciones más divertidas en redes previo al partido

La última vez que ambos seleccionados se midieron en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018

Los mejores memes del México vs. Corea del Sur: estas son las reacciones más divertidas en redes previo al partido

Katia Itzel García recibe su tercera asignación en el Mundial 2026

La árbitra mexicana volverá a tener participación en un encuentro de la Copa del Mundo, pero nuevamente lo hará como la cuarta silbante

Katia Itzel García recibe su tercera asignación en el Mundial 2026

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

La distinción fue revelada mediante un video compartido por el exguardameta

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

¿Se acabó la amistad? El recuerdo de Rusia 2018 que enciende el partido de México contra Corea del Sur

Pese a la bonita relación que existe entre ambos países, todo quedará a un lado este jueves al tratarse de un duelo fundamental en las aspiraciones de los dos para trascender en el torneo

¿Se acabó la amistad? El recuerdo de Rusia 2018 que enciende el partido de México contra Corea del Sur
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

Sheinbaum destaca apoyo a la Sierra Tarahumara con programas del bienestar pese a denuncias de esclavitud del narco con ofertas de trabajo

Claudia Sheinbaum le responde a Trump sobre los cárteles: “No hay que engancharse en cada declaración”

Rocha Moya estaría oculto en un rancho al norte de Sinaloa desde que EEUU lo acusó de vínculos con Los Chapitos, afirma Riva Palacio

Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo fungieron como piezas clave en la planeación de su “secuestro” para tapar desfalco

ENTRETENIMIENTO

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

Entre flores y poca gente: revelan video y fotos del funeral de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza

Confirman la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza tras permanencia en terapia intensiva: revelan datos del sepelio

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel

Maribel Guardia no le tiene miedo a los detractores de su hijo como Imelda Tunón: “Es una pena la ingratitud”

DEPORTES

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026

Willer Ditta agradece el respaldo de los fans del Cruz Azul tras la victoria de Colombia en el Mundial 2026

Los mejores memes del México vs. Corea del Sur: estas son las reacciones más divertidas en redes previo al partido

Katia Itzel García recibe su tercera asignación en el Mundial 2026

Gianni Infantino cederá su lugar a Jorge Campos para el México vs Corea del Sur

¿Se acabó la amistad? El recuerdo de Rusia 2018 que enciende el partido de México contra Corea del Sur