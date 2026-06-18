¿Te quedas sin línea si no la registras? Gobierno aclara qué ocurrirá a finales de junio

Claudia Sheinbaum Pardo aborda el tema del registro obligatorio de líneas telefónicas, mientras una mujer expresa preocupación por la privacidad de los datos personales. (VisualesIA)

Ilustración hiperrealista que muestra la fuga de datos de servidores hackeados y la seguridad de un smartphone con candado digital y escaneo biométrico, enfatizando la protección de la privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A 12 días de que se cumpla el plazo para el registro de líneas celulares ante el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, programado hasta el próximo martes 30 de junio. Surge la duda entre la ciudadanía para quedarse incomunicada en caso de no inscribirse en el tiempo establecido.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada por la prensa mexicana y afirmó que hasta el corte del día de hoy “más de la mitad” de las líneas telefónicas ya están registradas; pese a ello, adelantó que su gobierno esperará esta semana para analizar los avances recabados.

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Asimismo, adelantó que el próximo jueves 25 de junio, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

La mandataria indicó que la información que circula respecto a que el gobierno mexicano lanzó esta campaña para “robar datos personales” es totalmente falsa.

“Hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros de que el objetivo es espiar a las personas. Es absoluta y totalmente falso. Es importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona el chip. Eso ayuda mucho”, expresó la jefa de Estado.

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Sheinbaum Pardo destacó que México “es uno de los pocos países en el mundo en que no está asociado el chip a una persona”.

Recordó que quien recopila los datos de las personas son las compañías telefónicas, “no el gobierno, es a solicitud del gobierno”.

Fundamento de la obligación

La obligación de registrar líneas telefónicas está basada en los artículos 103 y 164, fracción III, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.

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El propósito principal es evitar el anonimato en llamadas asociadas a extorsión, fraude y otros delitos cometidos desde líneas sin titular identificado.

Esta disposición aplica tanto para personas físicas como para personas morales, quienes deben vincular cada línea telefónica a una identidad verificable.

Requisitos para que las empresas registren sus líneas

Las personas morales deben presentar RFC y razón social, identificación oficial vigente del representante legal y el documento que acredite su personalidad jurídica ante la operadora. El trámite no utiliza la CURP.

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Algunas operadoras también solicitan la e.firma del SAT para validar la representación en portales digitales, aunque los lineamientos del Diario Oficial de la Federación solo exigen el documento acreditativo sin precisar el soporte tecnológico.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Para personas físicas existe un límite de 10 líneas por CURP. En cambio, las personas morales no tienen tope en la cantidad de líneas que pueden registrar bajo un mismo RFC.

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Las personas físicas con actividad empresarial, o quienes ya tenían 10 o más líneas de pospago antes de la entrada en vigor de los lineamientos, pueden superar ese límite presentando su constancia de situación fiscal.