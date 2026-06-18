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SAT 2026: los gastos médicos de tu día a día por los que te tienen que devolver dinero

Los gastos médicos del día a día pueden traducirse en dinero de regreso al bolsillo si prestas atención a estas reglas del SAT

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Ilustración de un bolsillo de mezclilla recibiendo billetes, monedas, pastillas, cápsulas, cajas de medicinas y una receta en un fondo azul claro.
Los contribuyentes personas físicas pueden obtener un saldo a favor al presentar su declaración anual con deducciones personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede devolver dinero por gastos médicos.

El mecanismo funciona a través de la Declaración Anual. Al registrar estos gastos como deducciones personales, la base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuye.

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Si el empleador ya retuvo impuestos durante el año o el contribuyente realizó pagos provisionales, la diferencia puede convertirse en un saldo a favor que el SAT está obligado a devolver, de acuerdo con el portal oficial de la misma institución.

Ilustración plana de una persona de espaldas sentada frente a una laptop. Alrededor flotan relojes, papeles, billetes y el logo difuso del SAT, que es visible al fondo.
El SAT puede devolver dinero a quienes registren correctamente sus gastos médicos en la Declaración Anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién puede deducir y a favor de quién

Según la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), artículo 151, los gastos médicos son deducibles cuando se realizan para el propio contribuyente, su cónyuge o pareja en concubinato, y para sus padres, hijos o abuelos.

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En el caso de los familiares, la condición es que no hayan percibido ingresos iguales o superiores al salario mínimo general elevado al año.

Una persona de perfil en camisa de mezclilla revisa documentos del IRS con un bolígrafo en una mesa de madera, junto a una laptop abierta.
Los gastos médicos deducibles también aplican para cónyuge, hijos y padres del contribuyente, bajo ciertas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden aplicar deducciones personales, advierte el SAT.

Tampoco quienes obtienen ingresos por plataformas tecnológicas, salvo que presenten su declaración anual sobre ese ejercicio.

Los gastos médicos de todos los días que sí puedes deducir

El SAT reconoce como deducibles los honorarios de médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos, siempre que el profesional cuente con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas.

También entran los gastos hospitalarios, análisis clínicos, estudios de laboratorio, prótesis, y la compra o renta de aparatos para rehabilitación, según el portal oficial.

Una persona mayor con cabello gris y rostro arrugado está sentada frente a una mesa de madera. Sobre la mesa hay numerosos frascos y cajas de medicamentos de diferentes colores.
El artículo 151 de la LISR regula las deducciones personales que pueden aplicar las personas físicas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lentes ópticos graduados también son deducibles, al igual que los honorarios al personal de enfermería.

Las primas de seguros de gastos médicos mayores aplican, pero deben declararse bajo el tipo D07 y no como gasto médico directo, aclara el SAT.

Las medicinas recetadas durante una hospitalización sí proceden, pero únicamente cuando aparecen dentro del comprobante del hospital.

Un migrante examina documentos financieros y facturas sobre una mesa, con un pasaporte y una laptop mostrando una hoja de cálculo.
No todos los gastos médicos son deducibles ante el SAT; la forma de pago y la facturación determinan si proceden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compradas en farmacia no son deducibles, de acuerdo con la institución.

Sin estos requisitos, el SAT no reconoce el gasto

La condición para que los gastos sean deducibles es que se hayan pagado con transferencia, tarjeta o cheque nominativo, según lo establece el artículo 151 de la LISR.

El contribuyente también debe contar con el comprobante fiscal digital, el CFDI, que respalde cada gasto.

Infografía que ilustra cómo deducir gastos ante el SAT, mostrando métodos de pago, el CFDI, y el cálculo de los límites de deducción personal.
Esta infografía detalla los requisitos del SAT para deducir gastos personales, incluyendo métodos de pago válidos, la obligatoriedad del CFDI y el cálculo del límite anual de deducciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El límite que fija la LISR para el total de deducciones personales es el que resulte menor entre el 15% de los ingresos anuales totales —incluyendo los exentos— o cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Así lo precisan tanto la LISR en su artículo 151 como el portal oficial del SAT.

El valor de la UMA diaria en 2026 es de 117.31 pesos mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que fija el tope máximo de deducción en más de 200 mil pesos mexicanos para este año.

Imagen dividida: a la izquierda, el Pleno de la SCJN con once ministros; a la derecha, un documento CFDI con un código QR, una pluma y una calculadora.
El total de deducciones personales no puede rebasar el 15% de los ingresos anuales o cinco veces el valor anual de la UMA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que el SAT no acepta aunque tengas factura

No todas las facturas médicas son válidas. El SAT rechaza comprobantes que incluyan conceptos no autorizados como coaseguros o membresías de descuento.

En hospitales, tampoco proceden cargos de florería ni cafetería, de acuerdo con el portal oficial.

El gasto debe pertenecer al mismo ejercicio fiscal de la declaración; los de años anteriores no aplican.

La familia de Tomás denuncia que, durante nueve meses, ha tenido que costear el tacrolimus XL y el micofenolato para preservar la vida del menor - crédito Visuales IA Infobae
Las medicinas compradas en farmacia no son deducibles; solo proceden las recetadas durante una hospitalización y registradas en el comprobante del hospital. crédito Visuales IA Infobae

Además, el cargo debe salir de una cuenta bancaria a nombre del contribuyente.

Los gastos pagados en efectivo pierden su deducibilidad, establece la LISR en su artículo 151, en su última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2024.

En la factura, el SAT pide verificar que el RFC esté escrito correctamente, que el producto o servicio sea el correcto y que aparezca el “Uso de CFDI”.

Estetoscopio gris, calculadora, frasco de pastillas naranja, factura médica y billetes de dólares apilados sobre una mesa de madera oscura junto a una ventana.
Los gastos pagados en efectivo no son deducibles ante el SAT; se requiere transferencia, tarjeta o cheque nominativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las facturas se cargan automáticamente al sistema al momento de la declaración; si no aparecen, deben subirse de forma manual con apoyo de la guía tutorial del trámite, según el portal oficial del SAT.

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