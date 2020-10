México no se posiciona a favor o en contra de ningún candidato en EEUU: Martha Bárcena

Bárcena Coqui aseguró que “México no interviene en el proceso electoral ni se posiciona a favor de ningún candidato".

Martha Bárcena Coqui, embajadora de México en Estados Unidos, ofreció una conferencia magistral en el marco del 1er Encuentro Universitario del Observatorio Binacional México-Estados Unidos, órgano perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La platica llevó por nombre “La relación bilateral México-Estados Unidos: oportunidades en tiempos de desafíos globales".

Sobre las elecciones estadounidenses que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre, Bárcena Coqui aseguró que “México no interviene en el proceso electoral ni se posiciona a favor de ningún candidato". La embajadora mexicana señaló que cualquiera que resulte vencedor, ya sea Donald Trump o Joe Biden, la administración mexicana estará siempre dispuesta a seguir trabajando y tejer redes de cooperación para atender temas como migración, seguridad y medio ambiente.

De igual forma, resaltó que, en la actualidad, la embajada mexicana le está dando seguimiento a las plataformas de los partidos y al desarrollo de las campañas presidenciales y del Congreso, es decir, en las elecciones en la Cámara de representantes y Senadores.

“La relación bilateral México-Estados Unidos no se adapta fácilmente a ser analizada con las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales, porque es una relación que tiene cada vez más componentes de carácter doméstico, de política interna. Esto se hace evidente en la frontera, no podemos alcanzar un acuerdo en materia de nuevos cruces fronterizos, si los proyectos de desarrollo de infraestructura en ambos lados no están emparejados”, declaró la embajadora.

La embajadora mexicana en EEUU, Martha Bárcena, también estuvo presente en la reunión de AMLO-TRUMP (Foto: SRE)

Para Martha Bárcena, el desafío inmediato es “reconocer que la agenda de ambos países tiene un componente de política interna cada vez mayor y, que, habrá que sentarse en enero, haber quién ganó las elecciones, cuáles pueden ser los temas prioritarios para la nueva administración de Estados Unidos y cuáles serán los temas prioritarios para los últimos 4 años de AMLO".

En materia de política exterior, resaltó que, a partir de enero, México formará parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta acción hará que México tenga una mayor interacción con el departamento de estado de EEUU y se construyan diálogos para abordar temas que afectan a otras naciones del mundo.

A dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Bárcena resaltó que el principal objetivo de la cancillería mexicana era la consolidación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC. Además informó que la embajada también se ha comprometido a brindar asesorías y apoyos a la comunidad mexicana que se encuentra en suelo norteamericano. De acuerdo con la embajadora, el número de mexicanos en EEUU oscila entre los 36 y 38 millones.

El presidente Donald Trump y López Obrador llegan a una ceremonia en la Casa Blanca el 8 de julio.

Sobre la relación con América Latina, Bárcena señaló que México estará pendiente de lo que suceda con los resultados en las próximas elecciones en Venezuela y Bolivia, además de construir una cooperación internacional para abordar las problemáticas de Centroamérica.

Respecto a la agenda de seguridad, indicó que esta va cambiando conforme al contexto. Una de los temas fundamentales seguirá siendo el tráfico de drogas, sin embargo, los componentes cambiaron, ya que al principio se combatía el narcomenudeo de marihuana, pero ahora son las drogas sintéticas, tales como la metanfetamina y fentanilo.

Al final, Martha Bárcena cerró la conferencia magistral diciendo: “Yo soy una convencida de que en algunos años, no sé en cuántos, si en 5, 10, 20 o 30, Estados Unidos tendrá un presidente de origen mexicano o una presidenta de origen mexicana y México tendrá una presidenta mujer”.

MÁS SOBRE EL TEMA

El expediente secreto de García Harfuch: falló la prueba de confianza pero Cárdenas Palomino lo protegió y lo ascendió sin experiencia

Fentanilo, la otra epidemia que avanza desde China y que no puede ser erradicada

La ruta del veneno: así llega el mortal fentanilo de China a los narcos mexicanos