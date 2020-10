“Es inhumano”: AMLO dijo que estados como NL quieren recibir más y quitarle a Chiapas

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está abierto al diálogo con los gobernadores que amenazan con romper el pacto federal, pero con la condición, dijo, de que no haya politiquería, porque “se tiene que cuidar la investidura presidencial”.

"Si claro que dialogamos, siempre cuando, no haya politiquería, porque ¿imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósito partidistas?, tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial, no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad,

De repente plantean que no se les esta dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la federación , no hablo de que estén planteando separar a las entidades federativas de la República, si no que hay una inconformidad, primero , ya lo dije ayer, no se les debe nada, y me gustaría que hoy mismo se informe en los estados, en donde los gobernadores están planteando que no les alcanza el dinero, cuanto se les ha transferido este año, al gobierno de Jalisco al gobierno de Chihuahua", indicó el mandatario mexicano.

