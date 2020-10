“Es inhumano ”: AMLO dijo que estados como Nuevo León quieren recibir más y quitarle a Chiapas

El mandatario mexicano destacó que el último ajuste se hizo en 2007, cuando se hicieron un acuerdo el gobernador del Estado de México (Enrique Peña Nieto) con el Gobierno de Felipe Calderón Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dará a conocer cuánto se le ha entregado a cada estado de la República.

“Desde los 80 hay una ley de coordinación fiscal en la que Hacienda recauda y luego entrega parte de esa recaudación general a los estados mediante una fórmula que incluye población, pobreza, aportaciones en materia de su producción. Nosotros actuamos en función de esa ley de Coordinación Fiscal y se entrega de inmediato. Con la crisis se usó un fondo compensatorio de 70 mil millones de pesos que ya se les entregó. No hay ningún adeudo. Ayer dije que era al revés porque algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del ISR entre otros adeudos. Hay quienes no le han entregado lo que corresponde al ISSSTE y al Fovisste”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

El mandatario mexicano destacó que el último ajuste se hizo en 2007, cuando se hicieron un acuerdo el gobernador del Estado de México (Enrique Peña Nieto) con el Gobierno de Felipe Calderón y se cambió la fórmula y se consideró también como un factor para recibir las aportaciones federales, la población. “De modo que se beneficia a quienes tienen más población”.

“Hay hasta gobernadores actuales que eran legisladores, que votaron, nada más que ya se les olvidó. Votaron por la distribución de los recursos. Partidos políticos completos. Entonces, no se vale que quieran engañar a la gente. Si se requiere una nueva reforma, pues tendría que buscarse un consenso, porque, si el gobierno de Nuevo León dice: “tengo derecho a recibir más”, va a haber que quitarle. Lo que quieren es que se le quite a Chiapas, Oaxaca o Guerrero”, explicó el titular del Ejecutivo.

Ante este contexto, AMLO indicó que es un argumento “muy inequitativo, porque dicen ‘si nosotros aportamos más y somos los que más aportamos, pues debemos recibir más’ y hay otro argumento que es: darle más a quien más lo necesita, a los pobres”.

Información en desarrollo...

MÁS SOBRE EL TEMA

Asistencia consular y nada más: AMLO rechazó destinar recursos a la defensa del “Padrino” Cienfuegos como pidió el PRI

“Sin politiquería”: AMLO aceptó dialogar con la Alianza Federalista, pero rechazó adeudos

“Se va a hacer cargo la ONU”: López Obrador firmó convenio para compra de medicamentos