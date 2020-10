“Sí había y sí hay otra manera de enfrentar el COVID-19″: José Narro arremetió otra vez contra la estrategia del gobierno de AMLO

José Narro Robles ha criticado en diversas ocasiones la estrategia del gobierno (Foto: Cuartoscuro)

El exsecretario mexicano de Salud, José Narro, dijo que la pandemia de la enfermedad COVID-19 en México, que ha dejado más de 90,000 muertes y 906,000 contagios, empeorará de no replantearse la actual estrategia para combatirla.

“Soy uno de los muchos que piensa que si en México seguimos con la misma estrategia y no tenemos una reformulación de la misma, la situación va empeorar”, sostuvo Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2020, “Vacuna anti COVID-19: reto a la industria y a la economía mundial”, celebrado de manera virtual, Narro señaló que “sí había y sí hay otra manera de enfrentar el problema”.

El extitular de Salud de 2016 a 2018 apuntó que el descubrimiento de la vacuna será muy importante pero no es la solución completa y sostuvo que la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 “es el problema mayor de la humanidad en los últimos 75 años”.

Dijo que ante “un problema tan grave que enfrenta la humanidad se requiere de una solución integral (...) una serie de acciones complejas y difíciles de entender y aceptar”.

Si en México seguimos con la misma estrategia y no tenemos una reformulación de la misma, la situación va empeorar” (Foto: Reuters/Jose Luis Gonzalez)

Apuntó que el descubrimiento de la vacuna es importantísimo “hoy no tenemos una vacuna, ni un tratamiento específico pero lo que si tenemos son medidas preventivas que no son suficientes y no alcanzan, pero la vacuna, por si sola, es una parte importante pero no es la solución completa”.

Precisó que la ciencia y la tecnología son indispensables para el control de esta epidemia y de cualquier enfermedad distinta a las que conocemos.

Narro consideró que “hoy más que nunca el país requiere de unidad. Los mexicanos de todos los sectores, público social y privados debemos tratar de estar unidos y desde el poder se debe convocar, nunca dividir”.

Consideró que la industria químico-farmacéutica en México "es estratégica y debilitar al sector es absolutamente inconveniente para el país.

También dijo que todavía no es posible para evaluar en esta nación las consecuencias de la pandemia. “Las implicaciones sobre la salud y la economía y toda una serie de tareas de la vida nacional estar por verse y evaluarse”, apuntó.

El director del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Tonatiuh Ramírez, señaló que la búsqueda de la vacuna contra la covid-19 en todo el mundo con todos los protocolos de investigación “es un hazaña de la humanidad” y que en diez meses se ha avanzado lo que quizás tardaría años.

México llegó a las 90,309 muertes acumuladas y a los 906,863 casos confirmados de la COVID-19 (Foto: EFE/Archivo)

La investigadora de la UNAM Laura Palomares señaló que gracias a las investigaciones se mantiene la esperanza de disponer de una vacuna en fecha próxima, que ayude a frenar la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

La RAI 2020 arrancó este miércoles y se alargará al viernes, con la presencia en sus debates de las más altas autoridades federales y de varios ministros de Francia, país invitado en esta edición.

México llegó a las 90,309 muertes acumuladas y a los 906,863 casos confirmados de la COVID-19 tras el reporte en esta jornada de 5,595 nuevos contagios y 495 defunciones, informó la Secretaría de Salud del país.

Los contagios acumulados mostraron en las últimas 24 horas un incremento porcentual de 0.62% y en las muertes el aumento ha sido del 0.55%, ambas cifras en comparación con las estadísticas del día anterior, señalaron las autoridades de salud.

Al presentar el balance diario de la pandemia de coronavirus, en el Palacio Nacional, el director de Epidemiología, José Luis Alomía confirmó que 2,344,805 personas han sido sometidas a protocolos de estudio, con un índice general de positividad del 41%.

*Con información de EFE

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Entre cifras de “mentira” y hospitales “abandonados”: así se criticaron José Narro y López-Gatell

“Miedo a tomar decisiones fuertes”, la crítica de José Narro a la Secretaría de Salud ante emergencia por COVID-19

“Las cifras de López-Gatell no cuadran”: la crítica de José Narro a los datos oficiales sobre COVID-19