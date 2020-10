Miguel Torruco solicitó que la comparecencia ante el Senado se realice a distancia

El secretario de Turismo, Miguel Torruco solicitó el cambio del formato de su comparecencia (Foto: EFE /Sáshenka Gutiérrez /Archivo)

La comparecencia de Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), en el Senado estaba programada para hoy 29 de octubre, pero el funcionario solicitó que se realice a distancia.

Se dio a conocer que el secretario envió un mensaje a los senadores que integran la Comisión de Turismo para que se llevara a cabo la reunión vía remota, situación que rechazaron.

Manuel Añorve, senador por la bancada del PRI, pidió al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, que se le realizará un extrañamiento al secretario de estado y se agende de nuevo la reunión,

“El señor canceló hoy la comparecencia que teníamos a las 11 de la mañana. Mandó un mensaje que si podía ser por Zoom. Por supuesto que no”, señaló el senador priista, de acuerdo con El Financiero.

En el Senado se indicó que existen las condiciones para realizar comparecencia (Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

En la cámara alta se ha hecho énfasis de que existen las condiciones para que el funcionario asista al recinto, ya que anteriormente acudió Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Turismo, el pasado 26 de octubre.

“La no aparición de Torruco en la pandemia (se interrumpió) salvo para un detalle: anunciar con bombo y platillo que los puentes vacacionales no iban a concluir. Con todo respeto presidente, yo quiero dejar a nombre de mi grupo parlamentario y de otros legisladores que la comparecencia no debe darse de manera virtual”, comentó Manuel Añorve.

La Secretaría de Turismo aclaró que no se solicitó la cancelación de la comparecencia del titular en el Senado, sólo se solicitó un cambio de formato, de presencial a distancia.

En un comunicado de prensa, se indicó que la petición fue como medida de precaución ante la pandemia por coronavirus. También se indicó que la petición se realizó por escrito desde el miércoles 28 de octubre a la Junta de Coordinación Política y a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

Miguel Torruco Márques presentó Estrategia de Promoción y Digitalización Turística (Foto: Cuartoscuro)

Torruco Marqués informaría sobre la situación en el sector turístico ante la pandemia, el cual se ha indicado ha sido uno de los más afectados.

“El titular de la Sectur reitera que con gusto comparecerá ante los honorables miembros de la Comisión del Turismo del Senado en la nueva fecha que dispongan”, se puntualiza en el boletín de prensa.

Estimaciones en turismo 2020

La Secretaría de Turismo (Sectur) estimó que para cierre de año 59.1 millones de visitantes nacionales hospedados y una derrama económica de 112,898 millones de pesos.

Mientras que el 2019, se desplazaron 259 millones de turistas nacionales, de los cuales 102 millones se hospedaron en un hotel y se registró una derrama de 211,327 millones de pesos.

El turismo nacional generará 112,898 millones de pesos en derrama económica (Foto: EFE/ Alonso Cupul)

En el caso de la derrama económica la diferencia es de 98,429 millones de pesos menos, es decir, la contracción para este año es de 46% para el presente año. Habrá que recordar que para el segundo trimestre del año, el sector que tuvo que detener sus actividades antes las restricciones de movilidad con el fin de mitigar el número de contagios. Los meses más críticos para la industria fueron abril y mayo.

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, mencionó durante la conferencia vespertina del 30 de septiembre que “para junio empieza una leve recuperación que se va en junio […] a partir de noviembre se ve el alza”.

