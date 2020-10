“Sí, puedo decir que he hecho mi mayor esfuerzo en estos dos años”: Alfonso Durazo entregará su renuncia el próximo viernes

Alfonso Durazo comentó su intención de participar en las elecciones del 2021 en los primeros días de octubre (Foto: Presidencia)

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentará su renuncia al cargo que desempeñó en los últimos dos años el viernes 30 de octubre, para ser candidato a la gubernatura de Sonora.

El funcionario hizo pública dicha intención a principios del presente mes. En entrevista para W Radio, resaltó que “lo más importante en su gestión es el romper con la complicidad histórica de las instancias de seguridad pública con el crimen organizado, es una cosa fundamental en el proyecto del presidente, después el rediseño de las instancias de seguridad, es decir, dotar al gobierno de instrumentos para poder enfrentar al crimen organizado”.

En dicho proceso que ha tenido el actual gobierno, también se refirió a la creación de la Guardia Nacional, la cual comenzó a operar el pasado 26 de marzo, con la cual el actual gobierno ha buscado combatir la crisis de seguridad que existe en el país. La cual cuenta con 97,000 elementos desplegados en todo el territorio mexicano, pero estiman terminarán con cerca de 150,000 integrantes.

Durazo Montaño destacó para dicha cadena radiofónica que el gabinete de seguridad se reúne diario, situación que no sucedía en la administración e insistió que de 17 delitos en los que se dan seguimiento, en 13 van a la baja: asalto a casa habitación, transeúntes, transporte colectivo, secuestro, aunque reconoció que están en deuda en el caso del homicidio doloso.

Alfonso Durazo presentará su renuncia como secretario el próximo viernes (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de septiembre se reportan 1.3 millones reportes en las siete categorías de delitos del fuero común. El mayor número se concentra en delitos contra el patrimonio (643,270 casos), después están delitos contra otros bienes jurídicos y los delitos contra la vida y la integridad corporal.

Durazo Montaño indicó que la baja en el homicidio doloso tiene que ser producto de un proceso de regeneración social. Hasta septiembre se reportan 21,879 víctimas. “No lo vamos a lograr de un día para otro, porque sería una hipocresía o una falsedad, pero con los instrumentos con los que cuenta el gobierno, pero se está trabajando […] No hay una fuerza criminal para enfrentar exitosamente a las fuerzas del ejército, cuando lo hacen hay muchos muerto e invariablemente esos muertos son de las organizaciones criminales”.

Añadió que el periodo que se ha desempeñado como secretario de estado “mientras existan retos pendientes como los que tenemos en el ámbito de la seguridad, difícilmente alguien puede decir que se va satisfecho, sí, puedo decir que he hecho mi mayor esfuerzo en estos dos años, que no le he regateado tiempo, esfuerzo, capacidad”.

Alfonso Durazo destacó lo que se logrado en materia de seguridad en los últimos dos años (Foto: Cuartoscuro)

En la conferencia matutina de este miércoles 28 de octubre, el mandatario Andrés Manuel López Obrador indicó sobre el aún integrante del gabinete que lo “apoya mucho. Acerca de quién vamos a nombrar, todavía no hay una decisión, les puedo garantizar que va a ser una gente honesta y eficaz”.

Asimismo refirió que es un funcionario más importante y que la persona que lo supla, “es el que armoniza entre Secretaría de la Defensa, la de Marina, la Guardia Nacional y Gobernación”.

