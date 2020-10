“Gracias al Santo Niño de Atocha”: Ricardo Monreal festejó cero positivos a COVID-19 y que el Senado está libre de contagio

(Foto: Twitter @monicaferbal)

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido de la mayoría, festejó este martes que la Cámara Alta no es un centro de contagio, ya que, hasta ahora, no se han presentado contagios entre legisladores luego de las pruebas realizadas en las últimas horas tras la muerte de uno de los suyos y el contagio de un par de senadoras.

“¿Qué podemos concluir? Primero, que el Senado de la República está libre de contagio. Es decir, no es un centro de contagio, no ha sido un centro de contagio y que los contagios de personas, incluyendo senadores, se adquirieron fuera, no por las reuniones del Senado”, expresó Monreal en rueda de prensa.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que reúne a todos los líderes de los partidos políticos con presencia en el órgano legislativo, informó que este lunes se realizaron 530 pruebas en la Cámara Alta.

Monreal mostró los resultados de su prueba, que junto a otros 22 senadores dio negativa (Foto: Twitter @RicardoMonrealA)

De ellas, 56 fueron realizadas a senadores y 474 a trabajadores del recinto, colaboradores, personal, visitantes y acompañantes. Hasta mediodía de este martes, se entregaron 23 resultados a senadores, entre ellos el de Monreal. “Gracias al Santo Niño de Atocha, en estos 23 no hay nadie infectado, nadie, ni un solo caso”, destacó.

Sin embargo, de los 215 resultados entregados a trabajadores y el resto de personal del Senado, hubo tres positivos. “Incluso uno de ellos no estaba, lo adquirió fuera del Senado”, detalló Monreal. Hasta ahora, en total, de 241 resultados, son los únicos positivos confirmados.

Pero el resto de las pruebas del lunes que no se han entregado, además de las realizadas este martes, todavía quedan pendientes. “No sabemos si vaya a resultar (algún positivo) en el resto del universo”, afirmó el senador morenista.

Monreal dio negativo a COVID-19 y agradeció al Santo Niño de Atocha los cero positivos hasta ahora (Foto: Cortesía Senado)

Y es que este martes se tomaron 240 pruebas más. Del total, 21 fueron para senadores. Así, en total, los que se han hecho la prueba son 77 senadores de los 127 que actualmente integran la Cámara Alta. “Nos estarán dando los resultados todo el día de hoy y mañana, porque los que hoy se están haciendo la prueba la conoceremos hasta mañana”, adelantó Monreal.

Lo lamentamos y esperamos que todo resulte positivo, digo, que resulte positivo para el país no para ellos y negativo en las pruebas

Además, Monreal confirmó que el Senado está “preparado para seguir cumpliendo con su responsabilidad constitucional”. “Estaremos pendientes, todavía se están tomando pruebas, incluso a medios de comunicación, hay reporteros que están en ese universo”, finalizó Monreal.

Quienes no se realicen pruebas en el Senado podrán presentar su negativo de un "laboratorio autorizado" (Foto: Twitter @kenialopezr)

Y es que el Senado mexicano comenzó este lunes a realizar las pruebas para detectar COVID-19 entre los 127 legisladores, una de las medidas obligatorias establecidas en las últimas horas para poder comenzar las sesiones de esta semana. Esto luego de que un legislador muriera y otros tres resultaran contagiados en los últimos días.

Las medidas fueron anunciadas el domingo por la noche, después de que una parte de la oposición solicitara suspender las sesiones plenarias ante los recientes contagios. Sin embargo, las autoridades sanitarias aseguraron que el senador morenista Joel Molina Ramírez, que murió tras las maratónicas sesiones de la semana pasada, no pudo haber contraído el virus durante esas reuniones, como había sugerido la oposición.

Las pruebas continuaron este martes. Será el miércoles, el jueves y, de ser necesario, el viernes, cuando se lleven a cabo las sesiones, con la mitad de senadores presentes en Salón de Sesiones y el resto desde sus oficinas.

Las medidas del Senado para evitar más contagios de COVID-19 (Foto: Cortesía Senado mexicano)

Entre las medidas anunciadas, los senadores sólo podrán entrar al recinto y al Pleno si presentan una prueba negativa y reciente de COVID-19. Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que aquellos legisladores que no pudieron realizarse las pruebas en el Senado podrán presentar una prueba negativa que haya sido realizada por un “laboratorio autorizado”.

La votación durante las sesiones, por otro lado, se realizará de manera escalonada: primero lo harán quienes estén presentes y luego dejarán su lugar para que aquellos senadores ubicados en sus oficinas puedan ingresar a emitir el sentido de su decisión, con medidas de sana distancia y sin hacinamiento, confirmaron a este medio.

