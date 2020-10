Coronavirus en México: crece el temor entre la población por un rebrote

(Foto: EFE/José Pazos)

El primer caso de coronavirus en México se detectó el 27 de febrero, un mes después hubo una etapa de confinamiento por casi 90 días. Posteriormente, se adoptaron una serie de medidas basadas en un semáforo epidemiológico por entidad. Y es que en las últimas semanas, las autoridades sanitarias han confirmado que algunos estados han presentado señales de rebrote por la enfermedad.

Ante ese contexto, subió de 38% a 60% la proporción de mexicanos que creen que la epidemia de coronavirus “todavía está en etapa de crecimiento y vienen más contagios”, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta nacional telefónica realizada por el periódico El Financiero.

Cabe señalar que este es el nivel más alto que registra esta percepción desde que comenzó a preguntarse casi quincenalmente desde mayo pasado, y que había llegado a su punto más alto de 51% el pasado 15 de agosto.

En contraste, la creencia de que “los contagios están disminuyendo y estamos saliendo del problema” bajó más de la mitad, al pasar de 41% a 20% en ese periodo, que comprende encuestas llevadas a cabo el 11 y el 24 de octubre.

El medio refirió que es probable que este aumento en la percepción de repunte de casos refleja la información relativa al rebrote de COVID-19 en Europa, al anuncio de que Chihuahua regresó al semáforo rojo y a las declaraciones del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, de que se empiezan a ver señales claras de rebrote en México.

Ante ello, la encuesta preguntó si México está teniendo un rebrote, creencia que compartió el 38% de los entrevistados. No obstante, el 39% creyó que no puede haber un rebrote, ya que el país no ha salido de la primera ola de infecciones. Por otro lado, el 22% opinó que aún no cree que hayan rebrotes de coronavirus en el país.

En tanto que las personas que apoyan “mantener las restricciones y medidas de aislamiento” en el país subió de 52% a 60%, entre septiembre 26 y octubre 24. En contraste, el apoyo a “volver a las actividades normales y reabrir los negocios” bajó ligeramente de 43% a 39%. Según el periódico, este nivel de apoyo al confinamiento no se había observado desde la primera quincena de agosto.

De igual manera, al preguntar si se han hecho la prueba COVID-19, el 17% de los consultados dijo que sí, mostrando una variación de un punto porcentual respecto a la encuesta realizada dos semanas antes, en octubre 11. De ese 17%, 14% salió negativo y el 3% obtuvo resultados positivos.

De acuerdo con la encuesta, el 59% conoce personalmente a alguien que se contagió, incluido el 22% que dice que se trata de algún familiar. También, el 38% dijo haber conocido personalmente a alguien que falleció a causa de COVID-19, incluido el 11% que señaló que se trataba de algún familiar.

Cabe señalar que esta encuesta nacional fue realizada vía telefónica a 410 mexicanos adultos el 24 de octubre de 2020. Con un nivel de confianza de 95%, El Financiero señala que el margen de error de las estimaciones es de +/-4.8%.

Al último corte de contagios y muertes registradas por coronavirus, la SSa federal estimó que México alcanzó los 895,326 casos positivos de coronavirus y 89,171 decesos causados por la enfermedad: 4,166 contagios y 247 muertes en 24 horas.

La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos, seguida de Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, como las entidades con más casos activos y que en conjunto concentran el 67% de los contagios activos del país.

Sin embargo, Chihuahua es la entidad que en las últimas semanas ha presentado un repunte de contagios, muertes y hospitalizaciones, a tal grado que regresó al semáforo rojo de riesgo máximo.

