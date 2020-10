“No lo vamos a permitir”: Samuel García advirtió a López Obrador que no podrá usar agua de Nuevo León

Samuel García y Mariela Saldívar enviaron una carta a directora de CONAGUA (Foto: Instagram@samuelgarcias)

El senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, criticó el acuerdo del gobierno mexicano con el estadounidense acerca del Tratado de Aguas de 1944. Ante la negativa de ceder el porcentaje correspondiente de Chihuahua, calificó como un robo la decisión en la cual la presa “El cuchillo”, ubicada en el estado de Nuevo León, otorgará 250 millones de metros cúbicos de líquido.

Durante la presentación de un escrito dirigido a Blanca Jiménez Cisneros, directora de general de la Conagua, en el cual solicitan no tomar agua de la presa, Samuel García anunció que promoverá la defensa del agua del estado, aunque tengan que tomar la presa como en Chihuahua. “Estamos muy molestos con la simpleza en la que el presidente que no pudo con Chihuahua ahora nos quiere robar en Nuevo León el agua potable y lo decimos categóricamente, no lo vamos a permitir”, declaró.

El senador también realizó un llamado a Jaime Rodríguez para sumarse a su iniciativa. “Espero muy pronto ver al gobernador negándose a esta barbarie. No, señor, no se vale. Ya nos agarraron como la caja chica, como el puerquito, nos exprimen, nos maltratan y ahora quieren nuestra agua para quedar bien con Trump. No, señor y punto. Para arreglar un pleito que no es de Nuevo León.” declaró.

Mariela Saldívar Villalobos, diputada local por el mismo partido, criticó la decisión pues no considera las consecuencias para Nuevo León. Aseguró que con ello, está comprometido el consumo del agua de toda la zona metropolitana del estado donde el abasto es irregular y donde “cada año estamos siempre contando las lluvias porque hay el peligro de que no tendremos ni siquiera agua para el consumo humano”.

El Tratado de 1944 con Estados Unidos establece que México recibe, anualmente, 1850 millones de metros cúbicos, mientras tiene la obligación de otorgar 432 millones de metros cúbicos de agua. De acuerdo con Blanca Jiménez, se trata de un acuerdo “sumamente flexible”, pues, además de recibir cuatro veces más del líquido aportado, también México puede aplazar su pago en un periodo de hasta 10 años. Además el país establece un calendario para recibir las aportaciones por parte del país del norte y, en caso de escasez, puede disponer del líquido aportado al país vecino.

Los Estados obligados a la aportación de agua de sus cuencas para el tratado son los fronterizos. De esa manera, el Río Conchos en Chihuahua debe aportar el 54.1% del total, mientras el 45.9% restante se reparte entre los ríos “Las Vacas”, “San Diego”, “San Rodrigo”, “Escondido” y “Salado” en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El porcentaje de aportación es repartido entre cada uno de los ríos de acuerdo con el tamaño de su caudal.

Durante su participación en la conferencia matutina del 22 de octubre de 2020, la directora general de Conagua señaló que este año el país debe pagar los 2,158.6 millones de metros cúbicos de agua correspondientes al ciclo 35 (2015-2020) más 324.7 millones de metros cúbicos que no se pagaron en el ciclo 34 (2010-2015).

Ante las protestas que derivaron en la toma de la presa “La Boquilla” en Chihuahua, el estado aportó menos del 54.1% indicado de acuerdo con el tamaño del caudal del Río Conchos. Como resultado, para cumplir con la cantidad de agua indicada en el tratado, el resto de los tributarios tuvieron que reajustar el porcentaje de agua cedida e, incluso, se tuvieron que incluir ríos no contemplados en el tratado, así como agua de presas internacionales. En ese sentido, la presa “El cuchillo”, en Nuevo León, así como la “Marte R. Gómez”, de Tamaulipas, aportarán 250 millones de metros cúbicos de manera conjunta.

A pesar de los reajustes, las autoridades del gobierno federal aseguraron que el abasto del líquido está garantizado para los habitantes de las ciudades fronterizas, así como para las actividades agrícolas.

El senador solicitó “a Javier Corral que, así como Nuevo León fue solidario con él ante la batalla en Chihuahua, ahora él tiene que respaldar a Nuevo León de que no nos hagan este maltrato”, de igual manera, solicitó su apoyo a los gobernadores de la Alianza Federalista para hacer frente a la decisión tomada por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

