“No hay que confiarse”: AMLO descartó “toques de queda” ante rebrote de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a no confiarse en el tema del COVID-19, al tiempo que destacó que la estrategia implementada por el gobierno federal ha funcionado sin necesidad de implementar “toques de queda” o imponer medidas autoritarias, como ocurre en otros países de Europa.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador exhortó a todos los mexicanos a seguir tomando todas las medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus.

“Nos está funcionando la estrategia en general, lo que tenemos que hacer es seguir convocando a todos, a cuidarnos sin medidas autoritarias… No ha habido toque de queda (como en otros países)”.

El mandatario mexicano recordó que el jueves habló vía telefónica con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para tratar el tema del préstamo del Código Dresser (un código Maya) para la celebración de la fundación de México-Tenochtitlan; y en la conversación, el gobernante alemán le confió que están teniendo muchos problemas con los rebrotes de COVID-19, ya que les está costando trabajo que la gente vuelva a sus casas.

“(...) Y me decía que hay casos de rebrotes en Alemania y me decía que les estaba costando trabajo que la gente volviera a sus casas a guardarse… En Francia ya hay toque de queda, nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente y se ha logrado que el pueblo de México, que es excepcional, es mucha pieza, es un pueblo con mucha cultura y un pueblo muy responsable”, aseguró.

“Entonces vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente por sí misma tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias y yo confío mucho en eso, informarle a la gente, decirles que no hay que confiarse, hay que seguir con las medidas de higiene, todo lo que se ha recomendado”, enfatizó.

