Luego de reunirse con Romero Deschamps, Pemex despidió a su coordinador de Recursos Humanos

Alejandro Cabrera Fernández, quien era coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Petróleos Mexicanos (Pemex), fue despedido por haberse reunido con Carlos Romero Deschamps, ex líder sindical de de trabajadores adscritos a la empresa productiva del Estado.

Esta noticia fue dada a conocer luego de que el otrora funcionario fuera exhibido en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mediante un video, se observó a Cabrera Fernández conviviendo en el restaurante Los Arcos con quienes mantenían la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

En la grabación, difundida el 15 de octubre pasado, aparecían departiendo, además de Romero Deschamps y a Cabrera Fernández, al diputado Federal y secretario del Interior, Actas y Acuerdos, Manuel Limón Hernández; así como a Fernando Navarrete Pérez, Presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo General del STPRM.

Carlos Romero Deschamps dejó el sindicato tras poco más de dos décadas, pero sigue manteniendo influencia entre los trabajadores (Foto: CUARTOSCURO)

“Al respecto, Petróleos Mexicanos (PEMEX) informa que una vez que se conoció el video de referencia (15 de octubre del año en curso), el trabajador Alejandro Cabrera Fernández dejó de estar en funciones y, después del análisis del caso, el día de hoy concluyó la relación laboral”, informó la dependencia encabezada por Octavio Romero Oropeza.

Pemex consideró que el actuar de Cabrera Fernández fue unilateral y sin el consentimiento ni autorización de sus superiores jerárquicos.

“Se apartó de los principios éticos que rigen a Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales ya que siendo el responsable de las relaciones laborales y recursos humanos de PEMEX, toda actividad relacionada con el motivo de su encargo, debe ser atendida dentro de sus instalaciones, por lo que se considera que no hay justificación para realizar reuniones fuera de las mismas en horario laboral con ex directivos y/o ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa”, justificó la empresa en un comunicado.

Por la mañana de este martes 20 de octubre, el presidente López Obrador refirió que ese tipo de reuniones no deberían darse, incluso aludió a los compromisos de sus funcionarios que escribió en su llamada Ley de Austeridad Republicana.

AMLO dijo que los asuntos del sindicato con la empresa debían tratarse en oficinas públicas (Foto: Cuartoscuro)

“Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública”, se leyó en el documento.

Aunque no tenía precisión si aplicaba con el caso de líderes sindicales, aunque encargó a Romero Oropeza que indagara sobre el tema.

Además, dijo que las cuestiones laborales entre Pemex y el sindicato deberían ser tratadas en las oficinas públicas, no en restaurantes o fiestas.

“Ya no hay dirigentes preferidos o predilectos del gobierno, ya eso se terminó; ahora los dirigentes tienen que ser electos por los trabajadores, tienen que representar a los trabajadores, no representar al gobierno, como era antes. Es un proceso que tenemos que impulsar, que va a llevar tiempo, como todo”, enfatizó AMLO sobre un posible interés del STPRM.

Como parte de las negociaciones comerciales con EEUU y Canadá, México debe impulsar la democratización sindical (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

El video fue difundido por Meme Yamel, conductora de La Neta Noticias, según detalla en su perfil de Twitter. Parte de lo que se observa es a Deschamps, quien explica algo a Cabrera Fernández. En la mesa hay una botella de, aparentemente, una bebida alcohólica.

“En más de una ocasión, se le ha señalado a Octavio Romero Oropeza, actual director de @Pemex, que Cabrera Fernández ES CERCANO a Calderón y que obstaculiza el proceso de renovación sindical”, añadió la usuaria.

