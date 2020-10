Por razones “morales y éticas” Pemex ya no paga multas aunque no cumpla los contratos: Octavio Romero

Octavio Romero aseguró que se suspendió el pago de multas de Pemex por contrato con Etileno XXI

Octavio Romero, director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó su comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde señaló que desde el año pasado se suspendieron los pagos de multas por incumplimiento que se han derivado de los contratos con la planta Etileno XXI, de la petroquímica mexicana Braskem Idesa.

Y es que aseguró que actualmente no se puede surtir el 100% de gas, sino aproximadamente un 70% o un 69% de su necesidad, pero ya no se pagan multas, pese a que el contrato así lo establece. En tanto, las multas por incumplimiento se continúan acumulando.

“Contractualmente tienen derecho, pero moralmente no tienen ninguno. Legalmente a lo mejor les asiste la ley, pero no les asiste la razón ni la ética ni la moral”, expresó Romero.

Foto: REUTERS/Edgard Garrido

El fragmento de su comparecencia se difundió en redes sociales y ha causado varias reacciones.

“¿Y si todos dejamos de pagar impuestos? Legalmente tenemos que pagar, pero moralmente no, porque no recibimos ningún bien o servicio a cambio, no hay quimios, no hay seguridad, ni progreso o crecimiento, ¡NADA! Entonces lo justo es que ya no paguemos los impuestos”, comentó un usuario de Twitter.

“Bajo su premisa, entonces el SAT no debe de cobrarme impuestos, tal vez sí en lo legal, pero en lo moral y la razón no”, comentó otro internauta.

Cabe recordar que el pasado 24 de agosto del año presente, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel, López Obrador señaló que ordenó suspender el pago de las multas por incumplimiento de contrato con la planta Etileno XXI, pues consideró que ello era “nada más que un gran negocio para particulares”, pero un “mal negocio para la nación”.

Foto: AP/Marco Ugarte

“Desde que está ese contrato han pagado en multas como 2,500 millones. Y a partir de que me informaron, di la orden de que no se sigan pagando las multas, pero quieren cobrar 2,500 millones de pesos más de multa, 5,000 millones de multas”, comentó el presidente. Señaló que ese contrato ha sido benéfico para particulares pero no para el gobierno.

Y es que durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien estuvo en el cargo de 2006 a 2012, se firmó un contrato entre Pemex y el consorcio integrado por Braskem. Éste comprometía a la paraestatal a entregar 66,000 barriles diarios de gas etano por un precio 30% menor que el precio de mercado.

No obstante, para que Pemex pudiera cumplir con esta demanda tenía que comprar el gas a otros proveedores, lo que derivó en sobreprecios para Pemex, a los que se sumaba el pago de multas cuando no se alcanzaba a entregar todo el volumen de gas que estipulaba el contrato, según señaló el presidente en esa mañanera.

Días anteriores a la mañanera señalada, el mandatario mexicano difundió un video en el que aseguró que hasta el pasado agosto, Etileno XXI significó un quebranto financiero a la nación por alrededor de 15 mil millones de pesos.

Foto: REUTERS / Edgard Garrido

Por otro lado, Romero aseguró en su comparecencia que la compañía estatal es una unidad “generadora de ingresos, no de gastos”, la entidad productiva más grande del país y el principal contribuyente de la hacienda pública federal, pese a que arrastra una multimillonaria deuda.

“Pemex es una unidad productiva generadora neta de ingresos, no es una unidad generadora de gastos”, aseguró el funcionario durante su comparecencia ante las Comisiones de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados.

Señaló que los ingresos totales de la petrolera en 2019 fueron de 1.9 billones de pesos (unos USD 89,133 millones), que equivalen al 9.5% del PIB.

Dijo que “tan solo en el periodo enero-septiembre de 2020, la estatal entregó 489,972 millones de pesos (USD 22.989 millones) a la hacienda pública por concepto de contribuciones directas e indirectas”.

