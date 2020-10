El “Chapo” no jugaba en las “Grandes Ligas”: AMLO aseguró que los delincuentes de cuello blanco saquearon más al país

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de este martes dijo que es “distintivo” de su gobierno la tajante frontera que existe entre las autoridades y la delincuencia, incluyendo la de “cuello blanco” que saqueó al país.

“Desde hace muchos años he venido planteando que es indispensable tener una frontera una línea divisoria entre autoridad y delincuencia, y aquí incluyo a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, porque se padecía de las dos en el gobierno”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que desde hace mucho él ha planteado que es indispensable tener una clara división entre gobierno y delincuencia, que a la delincuencia común se le protegía" como ha quedado de manifiesto" (con los casos de Genaro García Luna y el general Cienfuegos), pero también a la delincuencia de “cuello blanco” se le trataba de manera diferente, explicó.

"Desde hace muchos años he venido planteando que es indispensable tener una frontera una línea divisora entre autoridad y delincuencia, y aquí incluyo a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, porque se padecía de las dos en el gobierno.

La delincuencia común, está quedando de manifiesto, tenía protección, por eso se habla de un narco -estado de un narco-gobierno, pero también la delincuencia de cuello blanco que no se mencionaba mucho porque es una delincuencia fifí, tenía secuestrado al gobierno y saqueaban sin perder su respetabilidad, nada más que por la mala costumbre de llamar delincuente o ratero, solo al que se dedique a actividades ilícitas muy conocidas, no se le daba el mismo tratamiento a los que hacían, por ejemplo, una operación en el gobierno y recibían un contrato y se quedaban con 100 , 200 millones de dólares.

Se llegó a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán Loera, ofrezco una disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo, yo dije en su momento que no, que no hablando en términos de beisbol cuando mucho jugaba en triple A , pero no en grandes ligas, los que estaban en grandes ligas no aparecían, o sea , no eran tratados de esa manera, entonces nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante, incluso un distintivo del actual gobierno", señaló López Obrador.

Información en desarrollo...

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Ya no está disminuyendo con la misma velocidad”: López-Gatell advirtió sobre el riesgo de un repunte de contagios de COVID-19 en México

“Vamos a hacer una nueva reconversión de hospitales COVID”: López Obrador anunció centros especializados con atención gratuita

“No se puede hablar de un rebrote”: López Obrador indicó que en la mayoría de los estados sigue en descenso el COVID-19