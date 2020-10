“Mi participación no era tomada en cuenta, aunque yo tuviera la razón”: Sánchez Cordero denunció “misoginia” al interior del gabinete

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), acusó haber sufrido de violencia de género y misoginia al interior del gabinete de la administración federal.

En el conversatorio “Del derecho al voto al ejercicio del poder”, organizado por el Museo de la Mujer, la funcionaria excluyó de esta denuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que el mandatario siempre le ha dado su lugar.

Entonces había veces en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones en donde en ocasiones mi opinión, y digo, no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante