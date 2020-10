Limpieza en el ejército después de que se demuestre culpabilidad de Salvador Cienfuegos: AMLO

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se realizará una limpieza al interior del Ejército Mexicano hasta que se demuestren los cargos por narcotráfico que la justicia de Estados Unidos le imputa al general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El mandatario prometió que aquellos involucrados con el caso de Cienfuegos Zepeda y que estuvieran activos en su administración, serían suspendidos y, de requerirse, los pondría a disposición de las autoridades correspondientes, porque no pretende “encubrir a nadie”.

Así lo dijo en una comparecencia a medios durante su gira por Tapanatepec, Oaxaca.

López Obrador pidió esperar a la próxima audiencia del martes 20 de octubre, cuando se decidirá si Cienfuegos Zepeda sale libre bajo fianza para enfrentar su proceso en libertad o por el contrario, queda recluido para evitar una posible sustracción a la justicia. Los fiscales piden que el militar quede preso, porque podría huir a México, donde, aseguran, gozaría de protección por sus vínculos con autoridades en funciones.

Al respecto, AMLO agregó que era injusto culpar a toda la institución por la presunta conducta criminal de Cienfuegos Zepeda.

Yo tengo que esperar a que se presenten las pruebas. No se puede, por un mal comportamiento, en el caso de que se demuestre, no se puede juzgar <i>a priori</i>. En caso de que se demuestre que ellos (los fiscales en EEUU) hablan de que tienen las pruebas suficientes que tienen videos, si se prueba, pues entonces se tienen que juzgar al general Cienfuegos, no tiene por qué haber protección no tiene por qué haber impunidad. Pero aún en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo la conducta el secretario Cienfuegos que una institución como la secretaria de la defensa