Reclamaron alumnos de la FES Acatlán tras la prohibición de exhibir fotografías o videos de clases en línea (Foto: FES Acatlán)

La pandemia por coronavirus en México ha obligado a todos los niveles de educación y a todas las instituciones a desarrollar sus propios métodos para ofrecer clases a la distancia.

Mientras los niveles educativos básicos tienen a su disposición diversos métodos empleados por la Secretaría de Educación Pública en internet o en la televisión pública, las preparatorias y universidades se vieron obligados a involucrar las transmisiones a través de apps para reuniones multitudinarias.

Sin embargo, han salido a la luz grabaciones o fotografías de personas que invaden los grupos para iniciar el caos, e incluso de profesores infraganti en abusos verbales contra sus alumnos.

Al respecto, en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, el Consejo Técnico decidió tomar acciones y a través de un acuerdo publicado a través de las redes sociales oficiales de la institución, advirtieron la prohibición de difundir videos o imagen de las sesiones curriculares.

"El H Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en su sesión ordinaria del 13 de octubre de 2020, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 declarada desde el pasado mes de marzo del año en curso, misma que ha obligado a la impartición de clases en línea y a distancia acordó:

No se podrán hacer capturas de imágenes, grabar ni difundir por ningún medio las clases en línea, así como las actividades para las evaluaciones y presentaciones en la misma modalidad en la FES Acatlán, sin el consentimiento por escrito de quien imparta dichas actividades", indicaron en el comunicado.

Por último, advirtieron que en caso de incurrir en una falta al nuevo acuerdo, se someterá a la Oficina Jurídica el procedimiento para sancionar a quienes resulten responsables, aunque no especificaron en que consistirían dichas sanciones.

“De lo contrario, la persona que se considere afectada, deberá informar a su área de adscripción, así como a la unidad de la Oficina Jurídica para iniciar el procedimiento correspondiente y en su caso, se sancione al responsable con base en la Legislación Universitaria”, finalizaron.

Sin embargo, la comunidad estudiantil manifestó su desacuerdo contra la nueva regla impuesta por el Consejo Técnico, misma que consideraron un presunto blindaje en contra de los múltiples abusos tanto verbales como hostigamiento sexual que pudieran llegar a suscitarse durante las sesiones, por lo que exigieron dar marcha atrás con la decisión.

“¿Por qué quieren crear una enemistad entre docentes y alumnos? ¿Cuál es su afán de polarizarnos? Solamente están afectando la imagen de la escuela y de sus procedimientos. Se dejan ver totalmente incompetentes. La Universidad no debería amedrentar, este comunicado es un atentado contra la libertad”, fue uno de los comentarios más destacados.

A través múltiples comentarios en la misma publicación o a través de sus perfiles personales, los alumnos insistieron en que podría ser necesaria la divulgación de dicho material entre los alumnos con meros objetivos de aprendizaje, resolución de dudas o para no quedar rezagados en caso de presentar, por ejemplo, fallas en sus servicios de internet.

“En otras facultades graban la sesión para que los alumnos puedan verlas cuando necesiten”, comentó el alumnado.

“Encima de que a duras penas unos andan con un internet pésimo, un solo dispositivo electrónico para conectarse, un ambiente no apto para estar sentado más de 6 horas al día, algunos exigen prender la cámara o hablar por el micrófono cuando no se puede o simplemente no se quiere por todo el ruido hogareño y miles de situaciones más, ¿está penado intentar adaptarse a esta modalidad como cada quién se acomode para medio aprender algo? jaja, no inventen, son la burla en serio”, insistió la comunidad universitaria.

Se respira incertidumbre en el campus (Foto: FES Acatlán)

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han pronunciado más al respecto, ni han dado marcha atrás con la decisión de prohibir la difusión del material.

