Hay que preguntarse si realmente Colón descubrió América o ya había grandes civilizaciones: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que vale la pena abrir debate sobre la llegada de Cristóbal Colón a América (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el retiro del complejo de esculturas, entre las que se encuentra la de Cristóbal Colón, debe servir para abrir un debate sobre si este personaje histórico descubrió América o si ya existían civilizaciones que habitaban la región.

“Se retiró por mantenimiento, es un trabajo que estamos haciendo con el INAH y con el INBAL, pero que vale la pena abrir el debate de si realmente Colón descubrió a América o sencillamente llegó a América donde había grandes civilizaciones.”, señaló la funcionaria durante la inauguración de la planta de rebombeo Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa.

Entonces, me parece que el próximo que se cumplen 700 años de la fundación lunar de Tenochtitlán, 500 años de la conquista y 200 años del México independiente, pues es un buen momento, y particularmente hoy para abrir el debate de historiadores, de pobladores, de realmente lo que significa este día para América. Igual hay un encuentro de cultura, pero no necesariamente hubo un descubrimiento

El INAH desmontó la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma, con el fin de llevar a cabo trabajos de diagnóstico y restauración (Foto: Reuters / Gustavo Graf)

Con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre su estado de conservación y eventualmente los trabajos de restauración, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en atención a la solicitud del gobierno de la Ciudad de México, desmontó el complejo escultórico conformado por las estatuas de Cristóbal Colón y de los frailes Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza, ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma, en la Colonia Tabacalera.

Para llevar a cabo esta acción, la administración encabezada por Sheinbaum Pardo, en acuerdo con el INAH, contrató a dos empresas especializadas en el montaje, desmontaje y transporte de bienes culturales. Los movimientos se realizaron la madrugada del pasado sábado.

Con motivo del 12 de octubre, algunas personas se manifestaron frente al pedestal vacío de la escultura de Cristóbal Colón, en la Ciudad de México (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Después de obtener un diagnóstico detallado de la condición de los monumentos, se determinará el tiempo requerido para su restauración. En este sentido, “la fecha para la restitución de las piezas escultóricas será definida por el gobierno de la Ciudad de México, una vez que el INAH realice los análisis y trabajos correspondientes para salvaguardar este patrimonio artístico, histórico y cultural.”, señaló la Secretaría de Cultura en un comunicado.

Al ser cuestionado sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue una coincidencia que hayan removido la estatua de Colón dos días antes de la fecha que conmemora la llegada del explorador al continente.

No obstante, señaló que, si bien se trata de un momento histórico polémico de confrontación política y de ideas, “lo mejor es resolver estas diferencias en forma pacífica, no desquitarse con las estatuas, con las esculturas.”

El presidente López Obrador señaló que se tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, por lo que se les debe una disculpa (Foto: Presidencia de México)

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario mexicano dijo que el tema requiere de una extensa investigación, pues no hay certeza de si realmente Cristóbal Colón llegó primero o hubo otras exploraciones antes.

Entonces, allá (España) sí conmemoran esta fecha, aquí ya no, pero sí es importante que se conozca lo que sucedió o tener información sobre lo que significó este encuentro, descubrimiento, como se le pueda llamar

Respecto a su propuesta de pedir disculpas a los pueblos originarios, el titular del ejecutivo dijo que se mal interpretó, por lo que espera que se vuelva a analizar y que el próximo año se lleven a cabo estas ceremonias, en donde también se haga el compromiso de no repetición para lograr la reconciliación.

“ No al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio, porque lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América, catalogando todo como barbarie, como salvajismo.”, apuntó López Obrador.

