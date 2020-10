AMLO: lo más “exquisito” del arte olmeca no está en México, está en Nueva York

EFE/ Christophe Petit Tesson

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este martes durante su conferencia de prensa, su intención de que regresa al país el penacho de Moctezuma, pues dijo “mucha gente no sabe lo que significó el florecimiento de las culturas” en la época prehispánica, y por eso se pretende realizar una exhibición en el 2021, con piezas que países europeos prestan al gobierno mexicano.

En este sentido, López Obrador comentó que las mejores piezas arqueológicas de las culturas de México están siendo exhibidas en el extranjero, como ejemplo puso las de los olmecas que se encuentran en el Museo de Nueva York, según indicó.

“Mucha gente no conoce sobre lo que significó el florecimiento de las culturas de México en la época prehispánica y vamos a exponerlo así. Tan es así, que por eso muchas obras de arte, muchas piezas están en el extranjero exhibidas en los mejores museos del mundo, lo mejor que hay de olmecas no está en México, está en Nueva York, en los museos de Nueva York, me refiero a lo más exquisito, a lo más fino, a los más artístico de los olmecas”, aseguró el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que cuando termine la gira que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, realiza por Europa para gestionar los prestamos de las piezas arqueológicas, informará cuales serán las que serán exhibidas el próximo 2021, con motvio de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, 500 de la invasión española y 200 de la Independencia de México.

"Estamos haciendo gestiones en Francia, en Italia, en El Vaticano, en Austria, en Alemania, para obtener códices, piezas históricas, arqueológicas, de México que están en esos países como en otros, porque también ha habido saqueo de obras de arte y de objetos históricos, arqueológicos.

No sólo México ha padecido de esto, de esto ha padecido África y otros países y regiones del mundo, incluso, hasta países europeos han sido saqueados de sus patrimonios históricos. Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas.

Nosotros estamos haciendo esta labor porque queremos que se exhiban el año próximo, que es un año muy importante, porque se van a recordar los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, los 500 años de la invasión colonial, los 200 años de nuestra Independencia nacional.

Entonces, queremos que los mexicanos conozcan estos códices, estas piezas y por eso el viaje, la visita de Beatriz", afirmó.

El mandatario mexicano , este lunes, por medio de su cuenta de Twitter informó sobre la visita de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a Austria y su reunión con el mandatario Alexander Van der Bellen, con el propósito, dijo, de obtener piezas históricas y arqueológicas para que sean exhibidas en México, con motivo de los 200 años de Independencia.

“Le recomendé que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano”, escribió el mandatario mexicano.

Este martes insistió de nueva cuenta en que el penacho de Moctezuma regrese a México, y dijo que son “perseverantes”.

Entonces, le dije a Beatriz: insiste, porque es una pieza nuestra de México y además porque somos nosotros muy perseverantes, y lo difícil lo resolvemos y lo imposible lo intentamos.

Entonces, no sabemos todavía cuál va a ser el resultado, ahora que regrese ya nos va a informar y yo les ofrezco informarles de qué se consiguió en este recorrido, cuáles serían las piezas que podríamos exhibir, junto con otras piezas que sí se tienen en el país, pero que son poco conocidas y queremos que todo el pueblo de México constate la grandeza cultural de México.

El año próximo va a estar dedicado a eso porque los colonialistas han narrado la historia a su conveniencia. Siempre sucede lo mismo, los que conquistan o invaden tienen que justificar este acto de intromisión y de saqueo y de atrocidades, esgrimiendo una supuesta superioridad. Siempre los colonizadores, los conquistadores, hablan de que vienen a civilizar, que llegan a civilizar a los pueblos y parten de que los pueblos colonizados son pueblos atrasados, bárbaros.

Esa narrativa existe todavía -en muchos países- sobre México, de un país -o en aquel entonces-, un territorio en la época prehispánica poblado por gente sin cultura, cuando México desde tiempo atrás de la Conquista mantuvo civilizaciones extraordinarias, de casi mil años antes de la Conquista ya había expresiones del esplendor de la madre de las culturas, la cultura olmeca y de muchas otras culturas, con conocimientos matemáticos, astronómicos, con un gran desarrollo en la arquitectura, en escultura, en el arte.

Entonces, cuando nos invaden, cuando llegan los colonizadores, hablan de la barbarie y del atraso de las comunidades, de los pueblos originarios. Entonces, lo que queremos es exaltar la grandeza de México, la gran fuerza cultural del país, a eso va a estar dedicado el 21, el 2021″, subrayó el presidente López Obrador.

