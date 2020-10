A dos días de terminar su gobierno, Calderón otorgó contrato millonario a empresa ligada a García Luna: AMLO

Video: Gobierno de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que días antes de que finalizara la administración de Felipe Calderón, se entregó un contrato por USD 19 millones a una empresa relacionada a Genaro García Luna, quien fungió como su secretario de Seguridad Pública. El motivo de dicho contrato fue para dar “cursos” a servidores públicos.

“Yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Ayer me decía el secretario de Hacienda, (Arturo Herrera) acerca de un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón con una empresa vinculada a García Luna”, reveló el mandatario mexicano, quien detalló que tan sólo tres funcionarios recibieron tal capacitación.

Además, puntualizó que en la actualidad todavía se deben casi USD 6 millones del contrato. Sin embargo, resaltó la corta duración del curso en comparación con la importante cantidad de dinero que se tuvo que desembolsar: “¿Saben cuánto tiempo tardaron con el curso de capacitación para tres personas? Una hora y media”.

Esto lo dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina del 13 de octubre, en donde los periodistas lo cuestionaron sobre el nombre de la compañía, pero el titular del Ejecutivo Federal señaló que se trataba de “una empresa”, y no dio más detalles sobre ese asunto. Tan sólo reveló que existe una factura y “nos están pidiendo que paguemos. Entonces, vamos a presentar la denuncia”.

(Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

López Obrador resaltó que no tenía conocimiento de esta empresa hasta el día de ayer y destacó los hallazgos que se puedan llevar a cabo tras la revisión a los fideicomisos que podrían desaparecer. “Hoy les damos toda la información. Imagínense que ahora que vamos a evaluar los 109 fideicomisos, lo que vamos a encontrar”, subrayó el mandatario.

Hace unos días, López Obrador también habló de otro asunto que ligaría a García Luna con Felipe Calderón, pues apuntó que el gobierno mexicano indaga el presunto financiamiento irregular del ex secretario de Seguridad, quien en la actualidad se encuentra detenido en Estados Unidos, a la organización política México Libre, liderada por Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia y esposa de Calderón Hinojosa.

Sin detallar la investigación, López Obrador confirmó en su rueda de prensa matutina del 9 de octubre que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisa el caso, incluyendo los presuntos recursos que recibió Zavala en su candidatura presidencial independiente de 2018.

“La oficina de investigación financiera tiene todo, tiene información, no sé exactamente porque no hay una solicitud, que yo sepa, de la fiscalía, pero sí hay mucha investigación, sobre todo del manejo del dinero”, indicó el presidente en Palacio Nacional.

(Foto: Cuartoscuro)

“Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe apresurarse ningún juicio, tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos, no hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos”, manifestó y después comentó que el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentará un informe la próxima semana, pero “sin violar el debido proceso”.

García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón (2006-2012), está acusado en Nueva York de cinco cargos tras su arresto en diciembre pasado en Texas por sus presuntos nexos y sobornos recibidos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, capo del cártel de Sinaloa.

Respecto a este asunto, López Obrador ha mencionado que se debe esperar a que termine el juicio para esclarecer si hubo complicidad del ex presidente Felipe Calderón en las acusaciones por las cuales García Luna está siendo juzgado.

“No hay que adelantar nada, hay que esperar, sí es un asunto muy importante, desgraciadamente nunca se había juzgado así a una autoridad mexicana en EEUU, un secretario de estado, y un secretario tan cercano al presidente, pero no se puede decir que porque era muy cercano al presidente, el presidente es culpable, eso tiene que probarse”, concluyó el mandatario.

