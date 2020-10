“Va a moverse con electricidad”: AMLO aseguró que el Tren Maya es un proyecto rentable y moderno

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó este domingo una gira de trabajo por los estados de Yucatán y Quintana Roo, en donde destacó la participación del Ejército Mexicano en la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya; así como adelantó que el tren será eléctrico, por lo que no contaminará, dijo.

“Se trata de un tren que va a moverse con electricidad, cero contaminación. Esto es muy importante subrayarlo, va a ser una obra de gran importancia en cuanto a tecnología, en cuanto a modernidad esta gran obra, como lo merece, repito, esta región con tanta historia, con tanta cultura, con tanta bondad en su pueblo, que es lo más importante, el pueblo de la península de Yucatán, el pueblo de las comunidades originarias, el pueblo de Yucatán, el pueblo de México”, indicó el mandatario mexicano.

Desde la carretera que va de Mérida a Valladolid, en el estado de Yucatán, López Obrador destacó la participación de la Secretaría de la Defensa (Sedena), en la construcción de dos tramos del Tren Maya, y aseguró, "que eso le “da tranquilidad y la garantía” de que se entregará la obra en tiempo y forma.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Por eso me ayuda mucho, me da tranquilidad, me aligera la carga el que en el tramo de Tulum hasta Escárcega -la verdad que son dos tramos, el 6 y el 7- trabajen los ingenieros militares, porque esa es una garantía de que vamos a concluir en tiempo”, dijo.

López Obrador explicó que la incorporación, a los trabajos del Tren Maya, de los ingenieros militares se llevará a cabo una vez que se avance con la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, las sucursales del Banco del Bienestar, en las que también están apoyando.

"Ahí está el ejemplo, repito, del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Ya en febrero va a estar terminada una pista, bueno, la pista central del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, todas las instalaciones militares y, como lo expresé, el 21 de marzo del 22 lo inauguramos por completo, el aeropuerto.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Por eso no están interviniendo desde ahora los ingenieros militares, porque queremos que avancen más. No sólo es la construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, nos están ayudando para construir dos mil 600 sucursales del Banco del Bienestar, van a haber sucursales del Banco del Bienestar en todos los pueblos, para que la gente que recibe su apoyo no tenga que trasladarse a distancias muy largas para recibir los beneficios que por derecho y por justicia les corresponden, dos mil 600 sucursales del Banco del Bienestar; y nos están ayudando también en la construcción de 266 cuarteles para la Guardia Nacional.

Por eso, avanzando más en esas obras, ya los ingenieros militares empiezan a trabajar en estos dos tramos que tienen que ver con Tulum, con Chetumal, antes Carrillo Puerto, Bacalar y esa joya de la cultura, de la arquitectura del mundo maya, que es Calakmul, lo he dicho en otras ocasiones, es como el Nueva York de las antiguas ciudades mayas, de todo lo que significó el esplendor, la belleza de la gran civilización maya", resaltó el presidente mexicano.

