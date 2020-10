Crueldad sin límites: incendiaron una estética canina en la CDMX para extorsionar a su dueña

(Video: Twitter @c4jimenez)

Un video publicado en redes sociales capturó el momento en que dos sujetos rociaron gasolina a una estética veterinaria en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, con la dueña del establecimiento dentro, para extorsionarla.

El ataque ocurrió en julio de este año: dos hombres amedrentaron y amenazaron a la propietaria después de que le exigieron 10,000 pesos para “brindarle protección”, los cuales no pudo pagar. Antes de eso habían exigido la cantidad de 1,500 pesos.

Los dos sujetos que protagonizan el video aseguraron, de acuerdo con Excélsior, ser miembros de un grupo que otorgaba protección a negocios de distintas alcaldías de la capital del país. Sin embargo, después de que la mujer se negó a pagar el “cobro de piso” al no contar con los recursos suficientes, rociaron el interior del establecimiento con gasolina y le prendieron fuego.

Los dos sujetos que protagonizan el video aseguraron, de acuerdo con Excélsior, ser miembros de un grupo que otorgaba protección a negocios de distintas alcaldías de la capital del país (Foto: Captura de pantalla/Twitter @c4jimenez)

Identificada como Yazmín, la dueña de la estética veterinaria sobrevivió. Los dos atacantes también fueron alcanzados por las llamas. Uno de ellos fue trasladado a un hospital por presentar quemaduras de segundo grado en los brazos.

Los agresores, Daniel y Adolfo “N”, fueron encarcelados en julio de 2020 por robo, extorsión, y tentativa de homicidio.

La extorsión, el obtener un recurso mediante la intimidación o la amenaza de violencia, es una actividad criminal utilizada por grupos del crimen organizado desde los inicios de la civilización humana moderna.

De acuerdo con Borderland Beat, ha sido la práctica “más común y confiable de los criminales” porque implica poco riesgo y bajos costos. “Puede reportar réditos importantes si se aplica al segmento correcto de la población y México no ha sido la excepción”, señaló la publicación.

Identificada como Yazmín, la dueña de la estética veterinaria sobrevivió (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

Afirmó que la extorsión ha formado parte de la vida diaria de los mexicanos desde la segunda mitad del siglo XX: la corrupción ha sido “rampante” en la política y en los ámbitos administrativo y de fuerzas armadas y de policía. Se manifiesta de diversas maneras, como el cobro de piso o derecho, donde se exige a los dueños de un establecimiento un pago periódico para poder trabajar.

Ha creado un sistema de miles de personas que viven de pedir dinero a otros amenazándolos con recurrir a la fuerza si se niegan a pagar

El reportaje de Borderland Beat, titulado “The Sicilianization of Mexican drug cartels: an analysis of the extortion industry”, asegura que las redes de extorsión no pueden estudiarse como una práctica monolítica: el cobro de piso, por ejemplo, puede manifestarse de formas distintas.

El reportaje afirmó que la extorsión ha formado parte de la vida diaria de los mexicanos desde la segunda mitad del siglo XX: la corrupción ha sido “rampante” en la política y en los ámbitos administrativo y de fuerzas armadas y de policía (Foto: Cuartoscuro)

Una de ellas, la relación más común, es la parasitaria. El extorsionista demanda a su víctima varios pagos por un largo periodo de tiempo y amenaza con hacer daño a la víctima si no se cumplen las exigencias. Es fácil de cometer y registra ingresos con un costo mínimo. La víctima no obtiene nada de la relación: resulta perjudicada y pierde dinero.

El segundo tipo es la relación depredatoria. El extorsionista exige un pago de una vez por una gran cantidad de dinero. Este tipo está relacionado con la industria del secuestro. El tercer tipo es simbiótico: el extorsionista exige a la víctima pagos por temporadas, pero al mismo tiempo le ofrece sus recursos para así alcanzar un cierto tipo de mutuo beneficio.

Este último tipo es común en zonas donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia. La Cosa Nostra siciliana, en Italia, ejercía este tipo de extorsión. Mientras que exigían dinero de los negocios, les brindaba seguridad, contactos para promover su comercio, y la seguridad de que las transacciones comerciales tendrían éxito.

