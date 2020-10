“Títere de los intereses de tus amos en Estados Unidos”: Rojas Díaz Durán acusa de golpista a John Ackerman

Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Rojas y John Ackerman intercambian descalificaciones por Twitter (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Rojas Díaz, ex contendiente por la presidencia de Morena, tildó de esquirol y títere de Estados Unidos a John Ackerman por atacar a Porfirio Muñoz Ledo y a Ricardo Monreal en un artículo publicado en La Jornada el lunes 5 de octubre.

Rojas Díaz Durán publicó en un hilo de Twitter, la tarde de este martes 6 de octubre, que Ackerman es un “títere de los intereses de tus amos en Estados Unidos” .

“Por eso atacas a Porfirio Muñoz Ledo y Ricardo Monreal, aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador y hombres nacionalistas a toda prueba. Eres un esquirol de la derecha norteamericana que te envió a México como un ‘izquierdista radical’ para dañar a Morena con tu golpismo”, escribió.

Alejandro Rojas Díaz Durán le contesta a John Ackerman por atacar a Porfirio Muñoz Ledo y a Ricardo Monreal (Foto: Twitter / @rojasdiazduran)

En la antesala del proceso interno de elección del nuevo presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, escribió que Muñoz Ledo y Lazo de la Vega “no merece ser presidente de Morena” pues es un “férreo opositor al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En esta pieza periodística, Ackerman Rose argumentó que “el embajador en la Unión Europea durante el sexenio de Vicente Fox ha llamado ‘hipócritas’, ‘lambiscones’ y ‘golpistas’ a sus compañeros de bancada en la Cámara de Diputados” y enunció los conflictos que tuvo con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Pues Muñoz Ledo se mostró en contra “de poner fin a las condiciones de privilegio otorgadas por funcionarios corruptos del viejo régimen a empresas extranjeras que producen energía eólica”. Asimismo, recordó cuando amenazó de correr a el canciller en una entrevista para El País.

“Se van porque se van. Y si no, juicio. No estoy bromeando. Marcelo Ebrard está ansioso, ganoso, desembocado para ser presidente de la república. En todos sus actos lo demuestra. Jugó un juego suyo en Washington. Eso llegó hasta nuestra representación en Washington. Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas”, dijo para el medio europeo.

En cuanto a Ricardo Monreal, el esposo de la secretaria de la Función Pública lo señaló como “el representante de lo peor del viejo régimen hoy incrustado en Morena”.

El investigador de la UNAM publicó una columna contra Muñoz Ledo y Monreal Ávila en el diario La Jornada (Foto: Twitter / @JohnMAckerman)

Los choques ideológicos dentro de Morena se han precipitado con la cercanía de la elección interna. En el caso del politólogo Alejandro Rojas Díaz, no es la primera vez que se pronuncia contra Ackerman. En Junio de este año ya había referido que los radicales en el partido laceran la unión del partido.

“ No me extrañaría que un día apareciera en las listas de la CIA personajes como éstos. Porque en América Latina está documentado cómo pseudolíderes de izquierda radical estaban en las nóminas de la CIA. Hay muchos ejemplos que se pueden buscar en Google. Muchos movimientos populares de América Latina y las guerrillas de Centro América se vieron afectados por personajes que se decían ser de movimientos internacionalistas: personas extranjeras, principalmente norteamericanos que se denominaban como defensores de la izquierda”, dijo en referencia a una declaración de Ackerman contra Monreal para Infobae México.

También, de manera reactiva al uso de John Ackerman de los medios de comunicación, Rojas Díaz señaló como “sospechoso” que él tenga acceso a muchos difusores. “¿A poco no hay mexicanos con más talento que él para tener los espacios mediáticos y en los que escribe? Hay muchos mexicanos más talentosos que Ackerman, pero esos no son radicales, a esos no les dan foros, ni escriben en una revista”, increpó.

