“El peligro de retar a la oposición”: Loret de Mola asegura que al interior del gobierno de AMLO existe preocupación por el crecimiento de FRENAAA

Loret de Mola señala que las giras del mandatario han cambiado, los aplausos y porras han sido superadas por los reclamos y gritos Foto:Presidencia de México.

“De oficio buscapleitos. Lo mejor que hace el presidente es desatar rivalidades, despertar enojos y agitar el cañaveral”, señala Carlos Loret de Mola en un texto en el que habla sobre como Andrés Manuel López Obrador lanzó un reto para el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), grupo de oposición que pide su renuncia.

“A la primera manifestación de 100 mil personas, me voy”, declaró el mandatario mexicano durante una de sus conferencias matutinas. Luego de estas palabras, las movilizaciones en el centro de la capital no se hicieron esperar.

El periodista resalta en una columna titulada “El peligro de retar a que se junten 100 mil personas” que el pasado fin de semana se registró una de las manifestaciones más nutridas de FRENAAA.

Loret de Mola se sincera y explica que la cantidad de manifestantes que pidió el presidente no es tan grande, pues “en el mundo de la operación política, cualquier gobernador con un poco de margen de maniobra moviliza ese número de personas con unos días de anticipación”.

El también conductor de Latinus señaló que debido a lo anterior, AMLO agregó una segunda condición para abandonar la presidencia, la cual consistía en observar una disminución en las encuestas de popularidad.

“Así que, en realidad, el presidente no dijo que renunciaría cuando se juntaran 100 mil personas a manifestarse en su contra. Tiene que pasar eso, y que en las encuestas no tenga apoyo (ahí no puso número, quizá por precaución)”, escribió Loret de Mola en su columna de este martes para el periódico El Universal.

El gobierno de la capital contabilizó alrededor de 8 mil personas en la marcha del fin de semana Frenaaa Zócalo (Foto: Cuartoscuro)

Integrantes de FRENAAA reportaron una asistencia de 180 mil personas. El gobierno de la capital contabilizó alrededor de 8 mil personas. Incluso, algunos medios de circulación nacional hablaban de 20 mil o 30 mil manifestantes.

Carlos Loret de Mola menciona que las últimas giras del mandatario han dado un giro de 180 grados. Los recorridos a pie y porras de la gente, han sido cambiadas por camionetas, reclamos y gritos.

El fortalecimiento del movimiento de oposición, según fuentes de Loret de Mola, tiene preocupados al primer círculo de asesores del mandatario mexicano. El primer problema sería que AMLO tiene demasiados frentes abiertos y eso complicaría su gestión. Por otro lado, existe una presión interna para que las conferencias matutinas estén más planeadas y se defina el mensaje que se quiere transmitir.

Al final, Loret de Mola vuelve a citar a sus fuentes de alto nivel y asegura que el presidente no comparte estas dos preocupaciones, esto debido a que él las considera “intrínsecas a su forma de gobierno”.

AMLO PIDE PACIENCIA

A unos días de que el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) congregará a miles de personas en el Zócalo Capitalino para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe del ejecutivo federal le pidió a sus detractores “no comer ansias”, que él promoverá, después de las elecciones del 2021 la revocación de mandato para que el pueblo decida si se queda a cargo en 2022.

Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador Fotografía: Alfonso Sotelo/ Infobae

Declaró lo anterior el domingo 4 de octubre durante su visita al estado de Sonora, misma que se realizó en el marco de su gira de trabajo de este fin de semana.

“Aprovecho para decirles a nuestros opositores que los vamos a respetar siempre, que no habrá represión porque no somos iguales, nada más lo único que queremos es que se esperen, ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias, porque ellos quieren conservar el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda”, expresó en compañía de Claudia Pavlovich, gobernadora de la entidad.

