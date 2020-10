“Calladito como momia”: Ricardo Anaya recordó el pasado priista de AMLO y el fraude electoral de 1988

Video: Ricardo Anaya / Youtube.

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial y ex presidente de Acción Nacional, enlistó las razones por las cuales el mandatario Andrés Manuel López Obrador no ha sido un demócrata

A través de un video que difundió en sus redes sociales, Anaya Cortés puntualizó que “aunque todos los días se repita que la democracia nació con el triunfo de López Obrador esa es una gran mentira. Luchas como las de 1986 y 1988, en las que él no participó, ayudan a entender lo que pasó después”, cómo es la autonomía del IFE, ahora INE, los triunfos de Vicente Fox como presidente, entre otras.

El ex dirigente del PAN señala que es una de las razones por las que no hace referencia a lo acontecido en las elecciones de Chihuahua de 1986 y las presidenciales de 1988, en las que sus resultados fueron calificados como fraudes electorales.

La historia de la transición a la democracia no es la historia de un solo hombre. Es la historia de un esfuerzo colectivo que hoy está bajo amenaza, porque López Obrador nunca ha sido demócrata. De ahí su complejo de inferioridad frente a intelectuales que han demostrado su compromiso con la democracia. Nunca ha sido un demócrata

Ricardo Anaya cuestionó la forma en la que participó López Obrador en la elecicones de 1986 y 1988 (Foto: EFE/Luis Torres)

El panista refirió que al no ser un demócrata el mandatario desprecia a los medios que lo critican o por eso se hará la consulta para enjuiciar a los ex presidentes que considera es para manipular una elección.

Elecciones 1986 y 1988

En las elecciones Chihuahua de 1986 participaron para la gubernatura: Fernando Baeza Meléndez (PRI-PARM), Francisco Barrio Terrazas (PAN) y Rubén Aguilar Jiménez (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Las cuales se realizaron el 6 de julio y el ganador fue Fernando Baeza, comicios en los que se acusó existió fraude.

El PRI en ese momento justificó que en caso de hubiera existido el fraude, como lo acusó el PAN, “la gente se habría levantado el domingo y sin embargo, aquí hubo un orden total”, de acuerdo con lo que se relata en el periódico El País el 8 de julio de 1986, asimismo los priistas acusan al PAN de ser un producto de la estrategia de los gringo en México.

El ex candidato a la presidencia relató que “en ese entonces, todo lo controlaba el PRI, pero debido a la crisis económica que comenzó en 1982, la gente estaba muy enojada con el gobierno […] Se cometió un fraude electoral y le robaron la elección a Francisco Barrio, no porque lo diga yo, los intelectuales más importantes de esa época denunciaron el fraude electoral. El reclamo era porque existiera democracia en México”.

Anaya Cortés puntualizó que l a historia de la transición a la democracia no es la historia de un solo hombre. (Foto: Ricardo Anaya / Youtube - captura de pantalla)

El político panista señaló que la persona involucrada en ese fraude fue Manuel Bartlett, quien en aquel momento se desempeñaba como secretario de Gobernación de 1982 a 1988 (sexenio de Miguel de la Madrid)

López Obrador fue militante del PRI de 1976 a 1988, tiempo en el que Anaya señaló que estuvo “calladito como momia”.

Posteriormente, se refirió a las elecciones de 1988, en las que participaron: Carlos Salinas de Gortari (PRI), Cuauhtémoc Cárdenas (Frente Democrático Nacional), Manuel Clouthier (PAN).

Esa elección presidencial se caracterizó por la “caída del sistema”, situación por la que no se conocieron los primeros resultados de la elección, aunque la ventaja en aquel momento se dijo la tenía Cárdenas. Para el 13 de julio se informó que la elección la ganó Carlos Salinas de Gortari.

Manuel Bartlett ha declarado que hubo manipulación en las elecciones de 1988 (Foto: Especial)

El encargado el proceso electoral fue la Comisión Federal Electoral (CFE) y Manuel Bartlett. “Hemos tenido dificultades en la recepción de la información”, comunicó en su momento el secretario de Gobernación. El funcionario años después explicó que era absurdo indicar que se alteraron los comicios y lo calificó como un cuento de hadas.

Ricardo Anaya afirmó que López Obrador fue parte de la campaña presidencial de Salinas de Gortari. Cabe señalar que el ahora mandatario fue parte de las personas que fundaron en mayo de 1989 el Partido de la Revolución Democrática.

“No acompañó en la lucha al ingeniero Cárdenas ni a Heberto Castillo, ni a la izquierda de esa época […] Cuando no le dieron la candidatura que quería, se salió del PRI para ser candidato a gobernador por el Frente Democrático Nacional”, menciona el panista.

