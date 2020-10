Clásico Capitalino: América le sacó los tres puntos a Pumas con gol de Viañas que sentenció el empate (Foto: EFE / José Méndez)

Con un penal del uruguayo Federico Viñas en los minutos finales, América rescató un empate de 2-2 ante Pumas el sábado, en la 13ra fecha del torneo Apertura mexicano.

Juan Pablo Vigón adelantó a los universitarios a los 27 minutos, el colombiano Nicolás Benedetti niveló a los 38, el paraguayo Juan Iturbe devolvió la ventaja a Pumas a los 55 y Viñas decretó la igualdad a los 79 para las Águilas, que extendieron a siete su racha de encuentros sin conocer la derrota.

América ahora posee 25 puntos y se mantiene en la tercera posición cuando restan cuatro fechas en el calendario regular.

Bajo un nuevo formato, los cuatro primeros lugares en México avanzan a la liguilla por el titulo y los siguientes ocho equipos disputan un repechaje para meterse a la fase final.

Pumas extendió a tres partidos su racha sin ganar y con sus 24 unidades es quinto de la clasificación, ya superado por Tigres, que conquistó otro triunfo el sábado, gracias a Julián Quiñones.

América contra Pumas, Torneo Guardianes (Foto: Twitter @ClubAmérica)

Miguel Herrera, por su parte, sacó a relucir que las Águilas lograron un invicto en los tres clásicos que los caracterizan dentro de la liga: contra las Chivas Rayadas de Guadalajara, contra los Pumas de la UNAM y contra La Máquina del Cruz Azul.

“El equipo hizo un buen trabajo en los tres partidos y desgraciadamente no fuimos certeros y me gustó el equipo; de nueve puntos sacamos cinco que es más del 50 por ciento y seguimos entre los primeros cuatro”, declaró Herrera en conferencia de prensa de acuerdo con Mediotiempo.

Por su parte, el técnico Andrés Lillini de la escuadra universitaria, aseguró que su equipo luchará por entrar a los cuatro mejores del torneo, pues no le pasa por la cabeza jugar el repechaje con los equipos estantes. Además, aseguró que le duele el resultado, pues no pudieron sostener la ventaja.

“El empate es lo más justo, aunque me duele ir ganando dos veces y no mantenerlo. Es algo que me hace mal porque en estos juegos la diferencia hay que saber mantenerla. No me gusta empatar y no lo puedo asumir y hoy, en un partido que íbamos ganando ante un rival de esta jerarquía, dos veces, me hace muy triste”, dijo ante la prensa de acuerdo con ESPN Deportes.

América contra Pumas, Torneo Guardianes (Foto: Twitter @ClubAmérica)

Tigres en contra de Atlético San Luis

Quiñones se sobrepuso al grave error que cometió en la primera parte y con un cabezazo abrió el camino para que Tigres facturara su cuarta victoria en fila al vencer el sábado 3-0 al Atlético San Luis.

El ariete colombiano mandó a las redes un certero remate a centro de Javier Aquino a los 61 minutos, y el ariete francés André-Pierre Gignac amplió de penal a los 70. En el descuento, el chileno Eduardo Vargas selló la goleada.

Con su quinto duelo sin perder en fila, los felinos marchan en la cuarta posición con 23 unidades. San Luis, uno de los equipos más afectados por contagios de COVID-19, es último con ocho unidades.

A los Tigres les costó mucho trabajo romper el cero pese a ejercer un amplio dominio antes del descanso. Quiñones echó por la borda la más clara de las opciones antes del descanso, cuando falló en rematar con marco abierto un rechace del arquero Axel Werner.

La falla no mermó el ímpetu del ariete colombiano, quien minutos antes de ser sustituido, firmó el primer tanto de los anfitriones. Gignac cedió el esférico a Aquino, quien puso un gran centro que Quiñones remató en el corazón del área para celebrar el tanto.

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, 03OCTUBRE2020.- Tigres logra vencer al equipo de San Luis en la jornada 13, de la Liga MX, Guardianes 2020, disputada en el estadio Universitario; tres goles por cero. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Con la tranquilidad de la ventaja, Tigres siguió con el dominio que se reflejó en el marcador cuando el árbitro Fernando Hernández recurrió a la revisión de video para señalar una mano de los zagueros sanluisinos a los 67. Tres minutos después Gignac mandó al fondo el cobro del penal para festejar su 9no tanto del curso y ser sublíder de la tabla de goleadores.

Aquino no tuvo fortuna para hacer más contundente la victoria al sacar un disparo rasante que dio en la base del poste a los 82.

Vargas cerró la gran actuación ofensiva cuando recibió un pase filtrado al centro del área y con un rápido remate marcó el tercer tanto en la última acción del encuentro.

*Con información de AP

