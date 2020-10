A días de que México juegue contra Holanda, Andrés Guardado volvió al Betis recuperado de su lesión

(Foto: EFE)

Este sábado 3 de octubre (14:00 horas tiempo del centro de México), el Real Betis jugará su partido correspondiente a la Jornada 5 de La Liga y uno de los nombres más relevantes en la convocatoria del entrenador, Manuel Pellegrini, es el mexicano Andrés Guardado, quien ya logró superar una lesión que lo había tenido marginado de las canchas desde el mes de julio.

Este partido que se jugará ante el Valencia, segundo lugar de la competencia en la actualidad, es relevante para el mediocampista, porque podría ser su debut en la temporada 2020-21 de la Liga española, luego de que sufriera una rotura en el isquiotibial, la cual tuvo en un partido de suma importancia en contra del Atletico de Madrid la temporada pasada.

El retorno del mexicano también es significativo en el contexto internacional, pues fue convocado por Gerardo, el “Tata”, Martino para el partido que la selección nacional tendrá en contra de su similar de Holanda el próximo miércoles 7 de octubre, mismo que será de suma relevancia para el Tri, pues se enfrentará a rivales de categoría mundial, como Virgil Van Dijk, Frankie de Jong y Memphis Depay.

Si bien la carrera de Andrés Guardado ha sido relevante en Europa, especialmente en Holanda, en donde hizo un papel muy importante con el PSV Eindhoven, en una reciente entrevista declaró que retornar a La Liga representó un reto profesional, pues significaba demostrar estar a la altura de una de las mejores competencias en el mundo, a pesar de que en Holanda tenía muchas comodidades.

El centrocampista mexicano del Betis, Andrés Guardado, sufrió una lesión muscular que lo separó de las canchas desde julio. (Foto: Julio Muñoz/EFE)

“Fue un reto profesional. Por más que me iba bien en Holanda, yo escuchaba las críticas en México y sentí que me reconocían, pero decían: 'Bueno, pero está en Holanda, no triunfó en España y tuvo que ir a una liga menor”, comentó para el Heraldo el jugador que el 28 de septiembre cumplió 34 años.

Fue por comentarios de ese tipo que el centrocampista determinó regresar a La Liga: “Siempre hubo gente muy escéptica y cuando se me dio la oportunidad de volver, fue el reto de demostrar que estoy vigente y puedo contra los mejores del mundo de una liga que, para muchos, es la mejor”.

Si bien esta jornada podría marcar el regreso de Guardado a la actividad deportiva, otro mexicano que no está en los planes de Pellegrini para este encuentro es Diego Lainez, que ya ha logrado superar un problema de salud gástrico y de quien mucho se ha hablado por una posible salida del conjunto verdiblanco.

Desde que Lainez llegó al club en enero, su participación con el club verdiblanco no ha sido la deseada. (Foto: Twitter@Real Betis)

Si bien quedan unas horas para el cierre del mercado europeo, hace unos días se dio a conocer que diversas instituciones tenían el interés de hacerse con los servicios del formado en las fuerzas básicas del América; no obstante, según la prensa española, el juvenil mexicano no saldrá del cuadro dirigido por Pellegrini.

Cádiz, Eibar, Huesca y Levante fueron los equipos que se habrían interesado por el mediocampista, pero el club sevillano les cerró la puerta, pues prefieren que Diego Lainez siga con su crecimiento profesional bajo la guía del propio Andrés Guardado, quien es un referente para el fútbol mexicano.

Desde que llegó al Real Betis, en enero de 2019, Lainez únicamente ha tenido la oportunidad de jugar 1,036 minutos de 35 partidos, es decir, 29 minutos por encuentro en promedio, de competencias como La Liga, la Copa del Rey y la UEFA Europa League.

A pesar de eso, el Tata Martino también decidió llamarlo para los encuentros de la selección mexicana en contra de Holanda y Argelia, los cuales podrían representar una oportunidad de demostrar que el futbolista tiene un importante nivel futbolístico.

