Wolverhampton amarró a Raúl Jiménez hasta el 2024; está a 12 goles de superar la marca de Carlos Vela en Europa

Los rumores de su pronta llegada a clubes como el Manchester United, Real Madrid o la Juventus quedaron atrás. Este sábado el delantero mexicano Raúl Jiménez firmó una renovación de contrato que lo vincula hasta el 2024 con el Wolverhampton Wanderers, de la Liga Premier.

Así lo informó el equipo del centro de Inglaterra a través de varios videos publicados en sus redes sociales. En uno de ellos, el atacante de 29 años dio unas palabras en entrevista con Steve Bull, máximo goleador en la historia de Wolves, con 306 goles.

Estoy encantado de estar aquí y estar en este gran club (...) Me dan toda la confianza y la oportunidad de ser un chico importante en la delantera, y eso es lo que buscaba cuando llegué a Europa, y estoy muy feliz de seguir en este club

El también "9″ de la Selección Mexicana llegó a préstamo con “Los Lobos” para la temporada 2018/2019 procedente del Benfica de Portugal. Sin embargo, al finalizar la temporada el conjunto inglés compró su carta hasta el 2023, luego de sus 13 goles y buenas actuaciones que ayudaron al entonces equipo recién ascendido a terminar en la séptima posición de la Liga Premier y clasificar después de 39 años a la Europa League 2019/2020.

Dos años después, el canterano de las Águilas del América ha disputado 103 partidos con Wolves y tiene una marca de 46 anotaciones y 18 asistencias, números con los que ganó múltiples reconocimientos, como el ser elegido tanto por sus compañeros como por los aficionados, el mejor jugador de la temporada pasada; y ahora, su segunda extensión de contrato.

Pero a pesar de los éxitos acumulados y de sentirse feliz viviendo junto a su esposa Daniela Basso y su recién nacida Arya en la apacible ciudad de Wolverhampton, Jiménez desea hacer historia con la escuadra negriamarillo:

A pesar del enorme cariño con los colores y la afición, Raúl le confesó a Steve Bullque antes de llegar a la Liga Premier no conocía mucho del equipo, e incluso ignoraba que existiera una ciudad con el nombre de Wolverhampton:

Desde el principio, hicimos esa conexión. No sabía mucho sobre los Wolves o Wolverhampton, pero no creo que (tampoco) ellos supieran mucho sobre mí; pero he recibido su confianza