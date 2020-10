Diputados buscan repatriar los restos de Porfirio Díaz, ante el temor de que queden “desamparados”

Para muchos historiadores, Porfirio Díaz fue un dictador que gobernó durante más de tres décadas (1876-1911) y provocó la Revolución Mexicana en 1910; mientras que para otros, fue un héroe que propinó una derrota histórica al poderoso ejército francés de Napoleón III y trajo prosperidad económica al país.

Pero a pesar de las controversias, fue un personaje vital a inicios del siglo XX en México.

Bajo este argumento, diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de Guanajuato, propusieron solicitar al Gobierno de México que realice las gestiones correspondientes con el de Francia para repatriar sus restos, los cuales permanecen desde 1915 en el cementerio de Montparnasse, en París.

Así lo indicó este jueves en una sesión vía remota el diputado Israel Cabrera Barrón:

Además, Cabrera sugirió que los restos de Porfirio Díaz lleguen al Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, y posteriormente al Teatro Juárez, ubicado en la capital de Guanajuato.

Por su parte, la coordinadora del grupo, Vanessa Sánchez Cordero, recalcó que durante el mandato de Díaz se restableció la paz en el país y hubo un enorme desarrollo económico, cultural y científico, legado que aún es posible ver por todo el territorio nacional.

Y es que durante el “Porfiriato” hubo un gran avance en la construcción de vías férreas, puertos marítimos y carreteras; incluso, inició la construcción del principal centro cultural del país, el Palacio de las Bellas Artes, así como el monumento para conmemorar el primer centenario de la independencia, conocido como “El Ángel”, de acuerdo con el historiador Arno Burkholder en entrevista con BBC Mundo, en 2015.

El crecimiento de México durante el porfiriato es innegable pero no hizo algo que sí intentó la Revolución Mexicana: invertir en los pobres (...) Y no fue así por la simple razón de que no le correspondía hacerlo, en su época ese tipo de cosas no se hacía