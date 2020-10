Ovidio Guzmán fue el principio del fin de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad: analistas

Alfonso Durazo anunció su interés por ser candidato al gobierno de Sonora, para lo cual presentaría su renuncia a la Secretaría de Seguridad que debe ser aceptada por el presidente López Obrador (Foto: Archivo)

La liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue el principio del fin del paso de Alfonso Durazo al frente de la secretaría de Seguridad Ciudadana, consideran especialistas.

“Fue la abdicación suprema de asumir la responsabilidad por la seguridad en el país, salió a mentir el mismo día del Culiacanazo sobre lo que había sucedido”, dijo el especialista en seguridad Alejandro Hope en entrevista con Infobae México.

El 17 de octubre de 2019 ha pasado a la historia como el día en que el cártel de Sinaloa humilló al Estado mexicano, y es conocido como el culiacanazo. Ese día, fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, acción que desató una guerra provocando pánico entre los habitantes de Culiacán, Sinaloa. La violencia culminó con la liberación del hijo del capo.

Ovidio Guzmán fue capturado y liberado el mismo día por las autoridades federales luego que la gente del capo pusiera en jaque la seguridad de Culiacán (Foto: Archivo)

“(Durazo) le echó la culpa por completo a los militares y decidió no aceptar ninguna responsabilidad al respecto, yo creo que es el acto más público de abdicación que tuvo Durazo, no el único, pero sí el más público”, añadió Hope.

Alfonso Durazo ha sido más un administrador y un secretario de Seguridad Pública “débil”, por lo que de concretarse su salida del gabinete no marcará un cambio en la crisis de inseguridad y violencia que vive México, consideran especialistas.

“No creo que cambie gran cosa, habrá que ver con quién lo sustituyen”, dijo Alejandro Hope.

Durazo dijo que es de su interés contender por la candidatura de Morena al gobierno de Sonora, por lo que tendría que presentar su renuncia al cargo antes del 31 de octubre y depende del presidente Andrés Manuel López Obrador si la acepta.

“En realidad él no es un operador de un mecanismo de seguridad pública, es la Guardia Nacional. Durazo es un administrador de la SSC pero la Guardia Nacional es la parte operativa, no habría un cambio sustancial si sale Durazo en las estadísticas de violencia y crimen, no está dependiendo de él (...) y no ha sido un secretario fuerte, sino débil", dijo a Infobae Raúl Benítez, especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Guardia Nacional es la que tiene las facultades para atender la seguridad pública en el país (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

A decir de los especialistas, la seguridad en el país y el combate al crimen organizado no están en las manos de Durazo sino de los militares y de la Guardia Nacional, por lo que su margen de maniobra es reducido en el terreno práctico, por lo cual su función es más administrativa.

“Durazo pesaba muy poco (...) las decisiones y la seguridad pública está en manos de los militares (...) su peso relativo en las decisiones de seguridad se ubica en un punto entre cero y nada”, añadió Hope.

La Guardia Nacional es la corporación creada en este sexenio para encargarse de las tareas de seguridad pública en el país, luego de desaparecer la Policía Federal y darle forma a la nueva corporación con un entrenamiento más parecido al militar.

La violencia en el país ha continuado más que registrar un descenso significativo. Un indicador son los homicidios dolosos que crecieron en agosto pasado 0.67% respecto al mismo mes del 2020, lo que significó 20 muertes más, de acuerdo con cifras oficiales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que Ovidio Guzmán fue dejado en libertad tras la violencia desatada el mismo día de su captura en las calles de Culiacán, Sinaloa (Foto: Archivo)

En el octavo mes de este año, ocurrieron un total de 2,973 muertes por homicidio doloso, mientras que en agosto de 2019 la cifra fue de 2,953, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con estas cifras, se registraron unos 95 homicidios dolosos diarios durante agosto.

La estancia de Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha dejado un balance exitoso, a decir de los especiliastas.

“Los objetivos que el mismo se planteó no se cumplieron, que era llegar a una pacificación del país como así la denominaron, que era una reducción significativa en las tasas de homicidio eso no se logró”, dijo Hope.

“Disminuyen este año otras formas de delito , pues sí, pero por la pandemia. Hay un esfuerzo, pero ya estamos en proceso de normalización”, añadió Hope. “El problema no era de Durazo, el problema era del jefe de Durazo”

El reemplazo ideal de Durazo sería un civil pues si el presidente López Obrador propone a un militar se concretaría una total militarización del país, coinciden expertos, aunque también habría que esperar, en ese caso, el perfil del elemento del Ejército seleccionado.

“Ojalá opten por alguien que no venga del equipo más cercano de ellos lo veo difícil ojalá opten por alguien que tenga algo de experiencia acumulada en el sector, porque empezar ahorita a estas alturas del partido con curvas de aprendizaje largas pues sería complicado”, dijo Hope.

