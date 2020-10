“Nos han ofendido”: López Obrador descartó una reunión con Javier Corral por conflictos de agua

(Foto: Presidencia de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este fin de semana visitará el estado de Chihuahua, con el fin de inaugurar unas obras del gobierno federal, pero no sostendrá ninguna reunión con el con el mandatario de esa entidad, Javier Corral, además de decir que no tienen una buena relación.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 2 de octubre, el titular del ejecutivo federal resaltó que a dichos eventos no invitaría actores políticos, debido a la polémica que existe en el estado en torno a la entrega de agua a los Estados Unidos, como lo establece el Tratado Internacional de Agua de 1944.

“Como autoridades de Chihuahua, algunos grupos y partidos no decidieron apoyar el convenio que se tiene con Estados Unidos sobre la entrega de agua, pues no quiero verme envuelto en esta disputa y no quiero verme usado”, explicó el mandatario mexicano, quien envió un mensaje de apoyo al pueblo de Chihuahua para reafirmar su compromiso, pero también destacó que su relación con Corral está deteriorada.

“No es buena la relación (con el gobernador). No tiene caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido y lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación con el gobierno de EEUU”, detalló López Obrador, quien la semana pasada difundió una carta que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió al secretario de Estado, Michael Pompeo, sobre la deuda de México en el acuerdo.

En ese sentido, López Obrador apunto que en la actualidad, su gobierno no quiere que “haya represalias por no cumplir con un convenio”, aunque también apuntó que “esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el intereses partidista, porque vienen elecciones, quisieron sacar raja política; no tiene caso ahora tener este encuentro”, concluyó.

Cabe recordar que México registra un déficit en la cantidad de agua que debe entregar a Estados Unidos de ciclos pasados. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se adeudan 325 millones de metros cúbicos de agua del ciclo 34 y otros 2,158.6 millones de metros cúbicos del ciclo 35.

Es relevante señalar que México da 432 millones de metros cúbicos de agua anuales en ciclos de cinco años y recibe de Estados Unidos 1,850 metros cúbicos en el mismo lapso. Los ríos de donde se extrae el agua son el Conchos, en Chihuahua; Las Vacas, San Diego, San Rodrigo y Escondido, en Coahuila; y el Salado, en Tamaulipas.

Respecto a este tema, además del presidente López Obrador y el gobernador de Texas, se han pronunciado diferentes funcionarios de cada país. Del lado mexicano, Roberto Velasco, director para América del Norte de Relaciones Exteriores, explicó para Milenio que Javier Corral “incumplió con los acuerdos a los que se comprometió en diciembre y agosto con la Secretaría de Gobernación”.

Sin embargo, Corral negó el 25 septiembre haber firmado un acuerdo para la entrega de agua de Chihuahua y declaró para El Universal que el estado “no puede vaciar sus presas, no puedo pagar el Tratado. Ahí lo que propusimos es que el gobierno federal echara mano de los almacenamientos que tiene en la Presa Internacional y en otras, que es finalmente lo que van hacer”.

Además, el mandatario ha sostenido que Chihuahua ya ha aportado suficiente agua para que México cumpla con lo acordado con el gobierno estadounidense. Incluso acusó a la administración federal de gestionar mal los recursos hídricos del país durante los últimos cinco años.

En tanto, Roberto Velasco señaló que una de las posibles razones por la que el gobernador decidió que “su palabra no valía y no seguir adelante con el programa” tiene una motivación electoral, “por lo que decidió manipular las cifras para presentar una versión que no corresponde a la realidad”.

Otro personaje que también se posicionó respecto a este asunto fue Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, quien reiteró la petición del gobernador Abbott y dijo que “la obligación de México es entregar agua (...) espero que cumpla con sus obligaciones internacionales”.

