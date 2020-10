Javier Corral excluido de la visita de AMLO a Chihuahua; agricultores demandan solución a conflicto del agua

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, visitará este viernes Ciudad Juárez, Chihuahua.

El vocero del gobierno federal en Juárez, Pedro Torres, dio a conocer que el mandatario acudirá a la entidad para informar sobre los programas sociales del gobierno de encabeza. Se reunirá con 50 residentes del Centro de Salud B en el barrio Tierra Nueva, ubicado en el sureste de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por Torres, el presidente llevará poco después del medio día, y la visita a la clínica será el único evento que tiene programado en Juárez.

El medio Border Report comunicó que sólo algunas autoridades locales estarán presentes en el evento, pues las tensiones entre el presidente de la República y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se han hecho evidentes en los últimos días.

El mandatario estatal se ha manifestado en contra del presidente por la entrega del agua del estado para cumplir con las obligaciones de un tratado con Estados Unidos.

Corral Jurado sostiene que Chihuahua ya ha aportado agua suficiente para que México cumpla con lo acordado con el gobierno estadounidense. Acusó a la administración federal de gestionar mal los recursos hídricos del país durante los últimos cinco años.

Por su parte, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) negaron que Chihuahua haya aportado el 68% del volumen que nuestro país entrega para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

En dicho acuerdo bilateral se establece que México debe entregar a Estados Unidos 2,158.6 millones de metros cúbicos (Mm3), cada cinco años.

Al río Conchos, ubicado en Chihuahua, le corresponde el 54%, es decir, 1,167.8 Mm3.

Según lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado, en lo que va del ciclo 35, la entidad encabezada por Javier Corral únicamente ha aportado 784.5 Mm3, 44% del total. Lo que significa que el río Conchos debería contribuir con 383.3 Mm3 más para cubrir el 54 por ciento.

“Lo que se debe recordar es que el río Conchos presenta un retraso en su aportación y por ello no se ha cumplido con el Tratado. La Conagua invita a las autoridades de Chihuahua a no difundir información imprecisa que puede confundir a la población.”, señala el boeltín.

Durante un evento informativo del DIF estatal y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Javier Corral dijo:

No recuerdo sinceramente en la historia de Chihuahua que haya venido un presidente de la República y que no se haya invitado al gobernador del estado Nosotros no queríamos ni la confrontación, no queríamos el enfrentamiento, pero nos han obligado a contestar y a responder ante una serie de distorsiones, de mentiras, de falacias y de mala información