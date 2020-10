Liga MX: estos son los puntos clave del protocolo para el regreso de aficionados a los estadios

Ante el regreso de la afición de fútbol a las tribunas de los estadios (con aforo limitado) en diversas ligas europeas e incluso en la MLS de Estados Unidos, la Liga MX ya planea hacer lo propio, aunque hasta el momento no hay una fecha establecida.

De acuerdo con el portal ESPN, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, envió este jueves el Protocolo de Salud a los clubes de la Primera División, en el que deberán cumplir con toda la reglamentación que piden las autoridades sanitarias del Gobierno Federal.

El documento compuesto de 36 hojas abarca desde la sección de los estadios, venta de boletos, preparación del estadio, zonificación, medios de comunicación, seguridad y capacidad de personal y códigos de conducta de seguidores.

En primera instancia, cada equipo debe recibir el permiso correspondiente de los gobiernos estatales, pues cada uno maneja un semáforo epidemiológico diferente, en relación al número de casos y ocupación de camas que se tiene por la pandemia de Covid-19.

RUBROS IMPORTANTES

-El máximo aforo será del 50 por ciento de la capacidad del estadio, aunque dependerá del semáforo de la ciudad.

-Distancia mínima de 1.5 metros entre aficionados

-Las áreas de las porras permanecerán cerradas para inhibir que haya gente junta o de pie durante el partido

-La zona detrás de las bancas será resguardada por elementos seguridad para que los futbolistas suplentes ocupen dicho espacio sin encontrarse con aficionados

-También se mantendrá la sana distancia entre los vehículos que entren al estacionamiento

-Venta de boletos vía electrónica, máximo cuatro por familia

-Sanitización de todas las áreas del estadio

-Existirá una zona médica donde se especializan en detectar síntomas de Covid- 19

-Se checará la temperatura a cada asistente antes de entrar al inmueble

-Se colocarán dispensadores de gel antibacterial en los accesos del estadio

-Se pondrán señalizaciones para reforzar los mensajes de prevención

-Los asistentes deberán portar cubrebocas en todo momento

-No pueden ingresar menores de 12 años al inmueble

-Los vendedores acreditarán no estar enfermos con una prueba PCR antes de cada partido

-Los alimentos serán, de preferencia, empaquetados y con cubiertos

-La salida del estadio será paulatina, priorizando a la gente ubicada cerca de los accesos

De esta forma, todos los clubes de la Liga MX, Liga MX Femenil, Liga Expansión MX y Fuerzas Básicas deberán aplicar de manera obligatoria en sus instalaciones y estadios las disposiciones que este documento señala.

Con estas normas y limitaciones por parte de las autoridades de salud en nuestro país y de los directivos del fútbol mexicano, se pretende que los aficionados puedan regresar a los estadios en las próximas semanas.

Asimismo, por las características propias de la pandemia COVID– 19, el protocolo estará en constante revisión y se actualizará tantas veces como sea necesario, atendiendo las diversas decisiones que las autoridades de salubridad vayan implementando.

Al respecto, el periodista Héctor Huerta de ESPN señaló que el protocolo es una muy buena intención de los dirigentes de la Liga MX, sin embargo no funcionará en nuestro país:

Si hubieran establecido un aforo máximo del 30% hubiera sido mejor (...) Prohíben fumar en las gradas y cómo lo van a hacer; también que no se pueda pagar con efectivo, no todos los aficionados cuentan con tarjetas de crédito o debito (...) Además, conociendo la idiosincrasia del mexicano en los estadios, no se va a respetar