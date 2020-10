“Raterillo, la próxima atente a las consecuencias”: “Barby” Juárez denunció robo en su casa

Video: barbyjuarez / IG.

La boxeadora Mariana “Barby” Juárez denunció a través de sus redes sociales de un robo en su casa el cual sucedió la madrugada del miércoles 30 de septiembre.

La persona que ingresó al patio de su caso sustrajo una bicicleta y un casco de motocicleta, lo anterior lo mostró con un video que compartió en su cuenta de Instagram, que tiene una duración de un minuto con 38 segundos.

Mariana Juárez escribió: “Raterillo, la próxima atente a las consecuencias, pondré tu foto en grande, en todas partes”.

En el video se observa como el ladrón se dirige a un sitio del patio y saca la bicicleta que carga hasta el área central del patio. Posteriormente toma el casco.

Mariana Juárez denunció el robo que sucedió en su casa (Foto: Archivo)

En los comentarios, la pugilista indica que el sujeto intenta abrir la puerta, “pero no se puede, creo que quería sacar la moto, se llevó el casco”.

Tras lo sucedido, reforzará la seguridad en su casa, al colocar más cámaras y sensores en su domicilio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de enero a agosto, han registrado 2,275 carpetas de investigación relacionadas con robo a casa habitación sin violencia, son más de 200 casos reportado en los últimos tres meses del periodo antes referido, mientras que el mayor número de casos se reportó en enero, con 437.

Otra faceta

La última ocasión que Mariana subió al ring fue el 12 de octubre del 2019, y ante la contingencia sanitaria se ha pospuesto su regreso, fueron durante tres meses que no se permitió la realización de eventos deportivos para evitar las aglomeraciones de personas.

Mariana Juárez (Foto: Twiter@maryjuarezcute)

Ella tenía programado pelear el pasado 9 de mayo contra Jackie Nava, pero por la emergencia sanitaria se suspendió la pelea.

Ante la pausa en el deporte, la pugilista incursiona en el teatro en la obra Solteras en Cuarentena, junto a Cecilia Galliano, María José Suárez, Julio Ponce y Emy Santa Cruz,

“Ya vamos para un año sin pelear y se presentó esta oportunidad. Yo sigo entrenando, esto es algo que también me gustó porque no es mucho tiempo, prácticamente han sido dos semanas en las que he estado ensayando dos horas al día, pero mi entrenamiento y correr ha quedado libre, puedo hacer las dos cosas”, indicó la campeona del CMB a finales de agosto.

La puesta en escena se estrenó el 18 de septiembre y tuvo cuatro presentaciones fueron cuatro vía streaming.

Mariana Juárez (Foto: Twiter@maryjuarezcute)

Mariana Juárez ya cuenta con una corta experiencia en la actuación. Contó: “Estuve en el programa Puños de fuego, que duró prácticamente medio año, estuvimos trabajando en la conducción y esto es comedia. Algo que sí me dio al principio un poquito de miedo, pero soy de las que dicen ‘vamos a intentarlo’ y no me voy a quedar con las ganas”.

La Barby, como también es conocida la pugilista, explicó que en México las mujeres no pueden vivir al cien por ciento del boxeo, por lo que buscan otras fuentes de ingreso para salir adelante. Por ello, además del boxeo y la actuación ha modelado para diferentes publicaciones.

