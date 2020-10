Entre aplausos y muestras de apoyo, AMLO inició una compleja gira por Chihuahua y Sonora

Video: @Milenio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició este 2 de octubre una compleja gira por el norte del país en la cual visitará los estados de Chihuahua y Sonora. La primera ciudad a la que arribará para cumplir con sus actividades será Ciudad Juárez, en cuyos actos no estará presente el gobernador de la entidad Javier Corral, debido a la mala relación entre los políticos por los conflictos del agua.

Al abordar el vuelo que lo llevaría al norte del país, López Obrador fue recibido con aplausos y gritos de júbilo por parte de los pasajeros, quienes le mostraron apoyo hacia su administración e incluso se levantaron de su asiento, con el fin de obtener una fotografía o video.

Antes de viajar, durante su conferencia matutina, el presidente resaltó el hecho de que las autoridades en Chihuahua no decidieron apoyar el convenio que se tiene con Estados Unidos sobre la entrega de agua, por lo que no pretender entablar conexiones con el mandatario panista en este momento.

“No es buena la relación (con el gobernador). No tiene caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido y lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación con el gobierno de EEUU”, detalló López Obrador, quien la semana pasada difundió una carta que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió al secretario de Estado, Michael Pompeo, sobre la deuda de México en el acuerdo.

En conferencia de prensa, el presidente refirió que Corral está deteriorando la relación de México con EEUU. (Foto: Twitter@Javier_Corral)

En ese sentido, López Obrador apuntó que en la actualidad, su gobierno no quiere que “haya represalias por no cumplir con un convenio”, aunque también apuntó que “esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista, porque vienen elecciones, quisieron sacar raja política; no tiene caso ahora tener este encuentro”, concluyó.

La gira del titular del Ejecutivo Federal iniciará en Ciudad Juárez, con la inauguración de una serie de obras del gobierno federal para la infraestructura urbana, en donde no estará invitado ningún actor político de esa entidad, debido a las confrontaciones que han tenido gobiernos local y federal respecto al respeto del tratado de agua con Estados Unidos.

Posteriormente, López Obrador se trasladará a Agua Prieta, Sonora, con el objetivo de poner la primera piedra de una Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el acto también se encontrará el director general del Instituto, Zoé Robledo Aburto.

De acuerdo con información del titular del IMSS en Sonora, Edgar Jesús Zitle García, esta unidad médica contará con cuatro consultorios de medicina familiar y dos de medicina preventiva a lo largo de sus 528 metros cuadrados de superficie.

El presidente también sostendrá un reunión privada con las familias víctimas de la masacre en noviembre del año pasado en Bavispe, Sonora. (Foto: Cuartoscuro)

El funcionario también detalló que la obra, tendrá un costo de 27 millones de pesos, de los cuales más de cuatro se utilizarán para la compra de equipamiento para el inmueble, mismo que busca mejorar la atención de los casi 20,000 derechohabientes que habitan en esa zona fronteriza.

El sábado se llevará a cabo el acto principal del presidente en esta gira, pues tendrá un encuentro privado con las familias LeBarón, Miller y Langford, las cuales fueron víctimas de una masacre, en donde fueron asesinadas tres mujeres y seis niños en Bavispe, Sonora, en noviembre del año pasado.

Sobre este asunto, hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a Jesús "N", quien fue detenido en junio junto a Edgar "N", por su probable participación en estos hechos. Actualmente, el imputado permanece en prisión preventiva.

Después de esta reunión, el mandatario mexicano inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional ese mismo día y la gira terminará el domingo en Hermosillo, Sonora, en donde realizará un acto para entregar recursos para el mejoramiento urbano.

