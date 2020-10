Este era el plan original de Kris Jenner para el gran final de “Keeping Up With The Kardashians”

La ex atleta reveló el plan de Kris Jenner (Foto: REUTERS/Carlo Allegri)

Cuando “Keeping Up With the Kardashians” apenas comenzaba, Kris Jenner ya tenía el final de la serie planeado: la boda de Kylie Jenner. No obstante, debido a que este plan fue pensado hace más de 10 años, este ya no está en pie.

Este jueves Caitlyn apareció en el show de Heather McDonald, una amiga de la familia. En esta, McDonald expresó su admiración por Kris, pues desde que la serie comenzó, ella ya había previsto que el show llegaría a la temporada número 20. Fue en ese momento que la comunicadora cuestionó a Jenner acerca de los comentarios de Kris al principio del proyecto.

“Siempre recuerdo que Kris solía decir en las alfombras rojas: ‘Final del show en la temporada 20, Kylie Jenner se casará’. Que no creo que Kylie se case, pero ellas en verdad llegaron a la temporada 20”, expresó McDonald.

A lo que Caitlyn simplemente contestó: “Sí, ella ya veía muy lejos en el futuro”. No obstante, ella no pensaba de la misma manera. Muy al contrario de lo que pensaba su entonces esposa, Caitlyn siempre creyó que ya no tenían nada de qué hablar.

Jenner admitió que el show acercó mucho a la familia (Foto: Andrew H Walker/WWD/Shutterstock)

“Nunca pensé que pasaríamos de la primera temporada. Al principio de cada temporada íbamos a Bunim/Murray, la compañía productora. Todos nos sentábamos en esta sala de conferencias en una mesa gigante y decían ‘ok tenemos la temporada 15’ o lo que sea, y yo estaba sentada y pensaba: ‘¿Tenemos algo de qué hablar? ¿No ya hemos hecho de todo?’”, comentó la ex atleta.

Pero, a pesar de este pensamiento, después de que algunos momentos pasaban, las historias se comenzaban a acumular, hasta que habían construído una temporada completa.

“Después de una hora, ya había un millón de historias que surgieron de esa junta. Lo siguiente que sabes es que uno de los hijos ya se va a casar y otra está embarazada, y la lista sigue. Pero siempre había algo ocurriendo dentro de esta familia. Tras salir de estas juntas decía ‘creo que sí tenemos otra temporada’ porque las cosas cambiaban constantemente”, explicó.

McDonald también explicó que una de las situaciones más atractivas de este reality, era el poder de la familia, pues a pesar de que se peleaban entre sí, los conflictos tenían que dejarse atrás, pues todos son familia.

La serie de la familia llegará a su fin el próximo año (Foto: Shutterstock)

“En cada episodio terminaba con todos reconciliándose. Sin importar qué tan grave fue la pelea, y sí hubo peleas muy grandes, nunca terminamos un episodio sin que todos nos abrazamos o sin decirnos ‘te amo’. Y de eso se trataba el show, mucho drama, pero el punto era que éramos familia”, describió.

Mientras tanto, Jenner admitió que este show acercó mucho a la familia, y aunque este nuevo paso para la familia es triste, lo ve como algo necesario. Esto debido a que todos los hijos tienen su propias familias y sus propios planes profesionales.

“Ahora no me puedo deshacer de ellos. Pero sí acercó mucho a la familia, y fue muy divertido hacerlo. Es como el fin de una era, por lo que es un poco triste, pero todos tienen hijos ahora, todos tienen familias con las que lidiar, todos tienen sus propios negocios en los que se pueden concentrar”, expresó.

Aunado a esto, Caitlyn admitió que aunque hubo momentos muy difíciles durante este programa, también le dio la oportunidad de tener las mejores conversaciones con sus hijos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Me enteré por los medios”: así supo Caitlyn Jenner del final de “Keeping Up With The Kardashians”

Kris Jenner reveló la razón por la que finalizará “Keeping Up With The Kardashians”

Kim anuncia el final de “Keeping Up With The Kardashians”