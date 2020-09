“Me enteré por los medios”: así supo Caitlyn Jenner del final de “Keeping Up With The Kardashians”

Caitlyn Jenner reveló que no se había enterado de la noticia por parte de la familia (Foto: John Salangsang/Shutterstock)

Caitlyn Jenner por fin hizo declaraciones acerca del final de “Keeping Up With The Kardashians” (KUWTK). La única razón por la que no había hablado al respecto fue porque sencillamente no sabía del tema.

En una entrevista con The Morning Show de Australia, la estrella de “I Am Cait” comentó que ella no supo nada directamente de la familia Kardashian. Sin embargo, la noticia no le pareció tan extraña.

“Nadie me llamó, lo escuché a través de los medios. ¿Me sorprendió? No, pero ese programa es probablemente el mayor reality show de la historia”, aseveró Jenner.

A lo largo de 14 años la familia Kardashian-Jenner compartió su vida en distintos reality shows que se desprendieron de KUWTK. Además de que mostraron momentos importantes desde las bodas de Kim y Khloe Kardashian, los nacimientos de los hijos de todas las hermanas, así como la transición de Caitlyn.

De acuerdo con Jenner, esto fue una de las razones por las cuales el público fue fiel al show por tanto tiempo. “Hay más de 500 episodios de 14 años. Estas chicas han hecho un trabajo increíble para mantener el programa en marcha, crear material”, continuó Caitlyn.

Por su parte, la ex atleta olímpica compartió sus recuerdos de cuando todo el proyecto empezó. Jenner recordó que al principio el canal solamente quería seis episodios.

“Una cámara, haciendo seis programas. Recibimos alrededor de cuatro shows y luego ordenaron 12 shows y todo empezó y parece que nunca se detuvo. Las chicas y Kris han hecho un trabajo increíble con el programa y ha continuado durante tanto tiempo. Pero todo el mundo está en un lugar diferente ahora y creo que es hora de seguir adelante. Fue todo un viaje”, explicó.

Jenner agregó que es consciente acerca de que el popular programa no podría durar para siempre, pero recalcó en el orgullo de ver lo que cada uno de los hermanos hizo con su vida a partir de KUWTK.

“Nada dura para siempre. Y los programas van y vienen, este ha tenido de lejos el mejor rendimiento, creo, de cualquier reality show en la historia. Así que en algún momento tenía que llegar a su fin. No me sorprendió, pero simplemente estoy muy orgullosa de los niños por hacer un gran trabajo a lo largo de los años. Quiero decir, hicieron un trabajo increíble”, insistió.

Jenner finalizó explicando que ahora cada quien tiene su camino pues Kim y Kylie son empresarias dentro del mundo de la belleza, mientras Kendall seguirá con su trabajo como modelo. Por eso es importante que su enfoque se dirija en sus respectivas carrera y proyectos.

“Tienen vidas muy ocupadas y todos se han diversificado en otras cosas. Y entonces, creo que realmente quieren perseguir las otras cosas probablemente más ahora porque ahí es donde está su futuro”, terminó.

Un día después del anuncio del final, Kris Jenner dio una entrevista a Ryan Seacrest en la que expresó que era momento de terminar la serie.

“Creo que el número 20 solía sonar bien hasta 2020. Pero el número 20 parecía ser el momento indicado. Creo que para que nosotros podamos tomarnos un minuto, respirar y que podamos bajar la velocidad. No en la cuestión profesional, pero pensar en cuáles serán nuestros próximos pasos”, declaró Kris.

El pasado martes, Kim Kardashian-West anunció que el show finalizará después de 20 temporadas. A través de sus redes sociales, la estrella de reality compartió una carta titulada “A nuestros increíbles seguidores”.

La nueva y penúltima temporada del show comenzará a transmitirse a través de E! el próximo jueves 17 de septiembre en Estados Unidos. Mientras que la última temporada se estrenará en 2021.

