Kim anuncia el final de “Keeping Up With The Kardashians”

'Keeping Up with the Kardashians' finalizará el próximo año (Foto: AP /Matt Sayles)

El fin de una era más se asoma en el canal de E!, pues fue anunciado por Kim Kardashian-West que el show que les trajo fama a ella y a su familia, “Keeping Up with the Kardashians”, finalizará.

“Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians’”, compartió la estrella del reality a través de su cuenta de Twitter.

“Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años. A través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, agregó.

Kardashian agregó que se siente agradecida con el show, pues le trajo muchas oportunidades.

“Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre”, agradeció.





