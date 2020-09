“Que sepan mis adversarios, no voy a usar guardaespaldas”: AMLO aseguró que tiene la conciencia tranquila y nada que temer

López Obrador aseguró que no usará guardaespaldas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo en su gira por el estado de Veracruz, que se acabaron los lujos en el gobierno y aseguró que no usará guardaespaldas para sus giras por la República mexicana.

“Ya no hay lujos, yo me regreso como vine a Veracruz, por carretera, no hay aviones particulares, no hay helicópteros, todo eso se terminó. No hay pensiones millonarias para ex presidentes, ya el presidente no tiene 8 mil elementos del Estado Mayor para que lo cuiden; y que sepan también mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas, tengo mi conciencia tranquila y que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, yo voy a seguir recorriendo como siempre el país, sin protección, con la frente en alto no tengo nada de qué avergonzarse, además mi propósito es seguir la recomendación del presidente Juárez, no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que se tienen finanzas públicas sanas gracias que se modificó el articulo 28 de la Constitución y se prohibió la condonación de impuestos, además de no permitir la corrupción ni los lujos en el gobierno; y como ejemplo puso a la Presidencia de la República, que este año, dijo están ejerciendo un presupuesto de 600 millones de pesos, es decir, 3 mil millones menos que en 2018.

"Ahora todos tienen que pagar sus impuestos, por eso tenemos finanzas públicas sanas y por eso no tuvimos que recurrir ni a créditos ni a gasolinazos, ni aumentar impuestos porque estamos financiando el desarrollo con ahorros; repito, no permitiendo la corrupción y acabando con los lujos.

Nosotros desde la presidencia en 2018, la presidencia ejerció un presupuesto de 3 600 millones de pesos, este año estamos ejerciendo un presupuesto de 600 millones, 3 mil millones menos", aseguró.

El mandatario mexicano también, desde Veracruz, afirmó que se equivocaron los que pronosticaban que las remesas iban a disminuir por la pandemia de Covid-19, y adelantó que hay un incremento del 12% en comparación con el año anterior.

"Algo que fue muy afortunado, el que nuestros paisanos seguirán enviando remesas a sus familiares, los expertos estaban pronosticando de que se iban a caer las remesas porque en EEUU también están siendo afectados por la pandemia; se equivocaron los pronósticos, porque en vez de caerse aumentaron las remesas, hasta ayer calculamos que hay un incremento en las remesas, en lo que envían a nuestros paisanos del 12% en comparación con el año pasado, y este año va haber un récord en cuanto ingreso de remesas, 40 mil millones de dólares.

Mes con mes llegan de 3 500 a 3 800 millones de dólares al país,en remesas, a 10 a las familias... esto ha ayudado mucho, ahora que se necesita y se los vamos a agradecer siempre miren la paradoja, lo que se han tenido que ir por falta de oportunidades en el país, son los que nos están salvando en lo económico, son los que más nos están ayudando, esas remesas significan la principal fuente de ingresos en nuestro país", indicó el mandatario mexicano.

México recibió 22.821,5 millones de dólares en remesas entre enero y julio de 2020, lo que representó un aumento de 10,01 % respecto al mismo periodo de 2019, pese a las afectaciones por la pandemia de la COVID-19, informó este martes el banco central mexicano.

El total de remesas entre enero y julio pasado fue superior a los 20.744,68 millones de dólares de un año atrás, precisó el Banco de México (Banxico) en su reporte mensual.

La remesa promedio en el lapso de enero a julio fue de 337 dólares, 4,33 % mayor que en el mismo lapso de 2019 -cuando fue de 323 dólares-, y el número de operaciones pasó de 64,14 a 67,64 millones.