¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica?

Reportes señalan que Mauro habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

La noticia sobre el fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, conmociona al medio artístico y a sus seguidores este 17 de julio. La información sobre la causa de muerte circula en redes y medios, pero hasta el momento la familia no ha dado una confirmación oficial sobre los motivos.

Telemundo confirma el fallecimiento y pide respeto a la privacidad

Telemundo confirmó la muerte de Mauro Menéndez y expresó públicamente sus condolencias a la actriz.

“Telemundo extiende sus más sinceras condolencias a Aylín Mujica y a su familia en este doloroso y difícil momento tras el fallecimiento de su querido hijo. Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones. Respetuosamente solicitamos que se honre la privacidad de su familia durante este periodo, eh, de duelo”, compartió la televisora.

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Conductores dieron su pésame (Telemundo)

La noticia llegó mientras la actriz se encontraba grabando el programa Top Chef VIP en Colombia. Conductores y compañeros dedicaron mensajes de apoyo y solidaridad. Una de las voces cercanas expresó:

“Son noticias que te destrozan el alma. Primero porque no es justo que una madre despida a su hijo. Eso no es justo en la vida. Aparte, Aylín ha sido una madre tan maravillosa. Tengo muchos años conociéndola a ella, a él, que en paz descanse, y, y los veo, los veía trabajar tanto de la mano, a ella tan orgullosa de su nene”.

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El entorno laboral y amistoso de Mujica ha remarcado su faceta maternal.

(Instagram)

“Yo creo que si hay una palabra que describe a Aylín Mujica es mamá. Yo obviamente la conocemos como actriz, conocemos su parte profesional, pero nosotros que tenemos la bendición de conocer su parte humana, si hay algo que de verdad Aylín es, es madre. Así que un abrazo para ella y toda su familia”, compartió otro conductor, mostrando el aprecio y reconocimiento hacia la actriz en su papel fuera de los reflectores.

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De qué murió Mauro

El periodista Mandy Fridmann ha señalado que el fallecimiento de Mauro Menéndez podría estar relacionado con una complicación de neumonía, enfermedad que habría padecido y por la cual viajó a Barbados.

Esta versión no ha sido confirmada oficialmente ni por la familia ni por fuentes médicas directas.

Reportes señalan que Mauro habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

Hasta el momento, la única información oficial disponible es la postura de respeto y privacidad solicitada por Telemundo. El resto de versiones sobre la causa de muerte permanecen como especulación y no deben tomarse como hechos confirmados.

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¿Quién fue Mauro Menéndez?

Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica y del músico cubano Osamu Menéndez, nació en un entorno familiar marcado por el arte y la creatividad

Desde joven, mostró una inclinación natural hacia la música, influenciado tanto por la carrera de su padre como por el apoyo cercano de su madre. Ya en la adolescencia, Mauro comenzó a experimentar con la producción musical y el DJing, desarrollando un estilo propio que lo llevó a adoptar el nombre artístico MAAHEZ.

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Como MAAHEZ, Mauro se posicionó en la escena internacional gracias a una propuesta sonora que fusiona el house, el tech house y el indie dance, con ritmos latinos y atmósferas underground. Su música destaca por la mezcla de percusiones multiculturales, texturas hipnóticas y una energía pensada para festivales y clubes globales.