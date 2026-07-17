Los Viagras: el cártel que domina Michoacán y que es considerado grupo terrorista por EEUU

Grupo criminal Los Viagras se camufla como autodefensa en México. Crédito: Especial

Un apodo surgido en la infancia de Carlos Sierra Santana, inspirado por su peinado firme y abundante gel, terminó dando nombre a una de las organizaciones criminales más temidas de Michoacán. En menos de una década, Los Viagras pasaron de ser conocidos solo en los palenques de Tierra Caliente a dominar actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el control clandestino del servicio de internet en una decena de municipios.

Aunque el gobierno mexicano los incorporó a la Fuerza Rural Estatal en mayo de 2014 como parte de un movimiento de autodefensa, un informe del gabinete nacional de seguridad, citado por Milenio, los identifica de manera directa como narcotraficantes.

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A su vez, el 16 de julio de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Los Viagras como Organización Terrorista Extranjera, colocando al grupo en la misma lista que otros cárteles mexicanos bajo la estrategia estadounidense de combate al crimen trasnacional.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Los Viagras han desarrollado estructuras armadas que controlan territorios mediante amenazas, asesinatos y secuestros. Este modus operandi se asemeja al de otras organizaciones designadas como terroristas, al emplear tácticas de terror para intimidar a comunidades y autoridades.

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La organización también ha expandido su influencia mediante el cobro de cuotas, el control clandestino de servicios y la intimidación a empresas, lo que refuerza su perfil como una amenaza transnacional. La clasificación como grupo terrorista permite a Estados Unidos aplicar sanciones más severas y perseguir a sus integrantes en el ámbito internacional.

El apodo escolar de Carlos Sierra Santana que bautizó a un cártel

El origen del nombre del grupo no tiene nada de criminal. Carlos Sierra Santana usaba abundante gel en el cabello durante su infancia en Huetamo, Michoacán, y sus compañeros de escuela le asignaron el apodo “El Viagra” por el cabello erguido.

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Recompensa ofrecida por EEUU en la captura de "El Gordo". Especial.

El sobrenombre se extendió entre sus hermanos y, con el tiempo, se adoptó como el nombre del grupo armado que los Sierra Santana constituyeron en la década de 2010. La transformación de ese mote juvenil en la identidad de un cártel resume la trayectoria de una familia que pasó de la cría de gallos a la dirección del crimen organizado.

Los hermanos Sierra Santana: de los palenques al crimen organizado

Antes de fundar el grupo, los Sierra Santana participaban en peleas de gallos y en la crianza de aves de corral, una actividad que era común en la región de Tierra Caliente. Esa afición los conectó con otras figuras del crimen local, entre ellas Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, también conocido en los palenques de la zona.

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En 2013, los hermanos Sierra Santana se presentaron en Pinzándaro, Buenavista Tomatlán, como una guardia civil para enfrentar a La Familia Michoacana y a Los Caballeros Templarios, de acuerdo con Milenio. El grupo adoptó el nombre “Viagras” en referencia al apodo de Carlos, quien lideró la organización hasta su muerte en 2017.

La incorporación a la Fuerza Rural Estatal en 2014 y los vínculos criminales

Pese a su presentación como autodefensa, informes de inteligencia señalaron desde el principio los vínculos del grupo con líderes del crimen organizado. El informe del gabinete nacional de seguridad mexicano, consultado por Milenio, indica que Los Viagras tuvieron fuertes lazos con Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”, fundador de La Familia Michoacana, antes de aliarse con Los Caballeros Templarios.

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El sacerdote Gregorio López Gerónimo, citado por Proceso, señaló que el grupo recibió apoyo de autoridades federales y estatales para combatir a los Templarios durante la gestión de Alfredo Castillo como comisionado federal en 2014. La retirada del gobierno dejó a los Viagras consolidados como un cártel independiente con control territorial propio.

Las reuniones con “La Tuta” y la extorsión a productores de limón

El informe del gabinete de seguridad también reveló que los líderes de Los Viagras se reunieron en múltiples ocasiones con Servando Gómez, alias “La Tuta”, jefe de Los Caballeros Templarios, para coordinar esquemas de extorsión. Los blancos de esas operaciones fueron ganaderos y cultivadores de limón de la región.

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La organización se integró posteriormente a Cárteles Unidos, una coalición que incluía al Cártel de Sinaloa y a La Familia Michoacana, con el objetivo de frenar la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La alianza con el CJNG y su posterior ruptura evidenciaron la volatilidad de las coaliciones criminales en Michoacán.

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Nicolás Sierra Santana “El Gordo”, el líder con recompensa en dos países

Tras la muerte de Carlos Sierra Santana en 2017, el liderazgo del grupo recayó en Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, identificado como el principal dirigente de la organización y objetivo de recompensas millonarias tanto en México como en Estados Unidos. Su hermano Nicolás Sierra Santana, alias “El Coruco”, fungió como vocero del grupo, según Milenio.

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La estructura del grupo también incluye a Rodolfo Sierra Santana, alias “La Teresa”, y a Gabino Sierra Santana, alias “El Ingeniero”, además de otros operadores regionales, de acuerdo con información de Infobae. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán los relacionó en un documento de 2024 con extorsiones a productores agrícolas en Apatzingán y Tumbiscatío.

El control clandestino del internet en diez municipios de Michoacán

A finales de 2023, las autoridades mexicanas confirmaron que Los Viagras habían incursionado en el control y la distribución del servicio de internet en comunidades de Michoacán. El hallazgo surgió tras múltiples reportes de interrupciones en el servicio de Telmex y otras compañías en al menos diez municipios, producto de actos vandálicos y robos de infraestructura.

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Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con fuerzas federales, revelaron que los integrantes del grupo destruyeron cableado, fibra óptica y equipos de telecomunicación, en algunos casos después de extorsionar sin éxito a las empresas afectadas. La empresa Media Group reportó ataques desde principios de 2023 en Uruapan, Múgica y Apatzingán.

Las tarifas forzadas y los 2.5 millones de pesos mensuales

“No tenemos ningún tipo de señal, ni de televisión. Ofrecemos disculpas a nuestros suscriptores”, comunicó Media Group tras negarse a pagar el derecho de piso exigido por el grupo. La empresa fue una de las primeras en documentar públicamente el esquema de extorsión a proveedores de telecomunicaciones.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA - Eliminatorias interconfederaciones - Semifinal - Nueva Caledonia vs Jamaica - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 26 de marzo de 2026 Un miembro de la Guardia Nacional Mexicana fuera del estadio antes del partido REUTERS/Ivan Arias

Desde agosto de 2023, los residentes de localidades como Santa Ana Amatlán, Cenobio Moreno y San Juan de los Plátanos fueron obligados a contratar un servicio de internet clandestino operado por Los Viagras, según las indagatorias. Las tarifas oscilaban entre 400 y 500 pesos mensuales bajo amenazas de muerte, lo que habría generado ingresos estimados de hasta 2.5 millones de pesos al mes.

Las denuncias ante la FGR y el daño a Telmex

La Fiscalía General de la República (FGR) registró al menos 11 denuncias por robo y daño de infraestructura de telecomunicaciones. El perjuicio a Telmex ascendió a casi 500 mil pesos; el servicio se interrumpió en los municipios de Tacámbaro, Nuevo Urecho, Morelia, Zinapécuaro, Salvador Escalante y Turicato.

Los trabajadores de Telmex que intentaron acceder a las zonas afectadas para realizar reparaciones fueron bloqueados por integrantes del grupo, lo que extendió las interrupciones a más municipios. Las autoridades estatales y federales incautaron posteriormente antenas, repetidores y otros dispositivos en inmuebles presuntamente operados por la organización.

El patrón regional: Colombia en los 90 y Perú en los 80

El analista de InSight Crime señaló que la legitimación de grupos armados ambiguos por parte del Estado mexicano guarda similitud con dos precedentes regionales. El primero es el establecimiento de grupos de autodefensa en Colombia a mediados de los años 90, que derivaron en organizaciones paramilitares; el segundo es la legalización de las “Rondas Campesinas” en Perú durante los años 80 para combatir a Sendero Luminoso.

Ambos grupos cometieron violaciones a los derechos humanos bajo el auspicio de sus respectivos gobiernos, según el análisis de InSight Crime. El caso de Los Viagras señala que la política del gobierno mexicano hacia las autodefensas pudo haber favorecido organizaciones criminales preexistentes en Michoacán.