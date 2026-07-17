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Esta fue la última publicación de Mauro, el hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

El joven tenía una importante carrera en la música electrónica

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Mauro Menéndez era hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez (ig/maahez)
Mauro Menéndez era hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez (ig/maahez)

El último rastro público de Mauro Menéndez en redes sociales fue una serie de fotografías en un estudio de grabación, publicada el 7 de julio —apenas 10 días antes de su muerte, confirmada este 17 de julio.

En las imágenes, el productor aparece frente a sintetizadores, consolas y equipo de producción. La acompañó con dos palabras: “REAL MUSIC”.

Este fue el último post de Mauro Menéndez (ig/maahez)
Este fue el último post de Mauro Menéndez (ig/maahez)

Quién era Mauro Menéndez, el DJ que murió a los 30 años

Mauro Menéndez tenía 30 años y construía una carrera sólida en la música electrónica bajo el nombre artístico MAAHEZ. Los géneros que trabajaba —house, tech house, latin house y moombahton— lo ubicaban en un circuito internacional con colaboraciones junto a DVBBS, Good Times Ahead, Jenn Morel y San Pacho.

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Entre sus producciones figuran títulos como “Tequila”, “Isla de Mujeres”, “Dirty Flow”, “Matadora” y “Safari”. Era el hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica y del músico también cubano Osamu Menéndez. Nació cuando su madre tenía 19 años.

La publicación del 7 de julio mostraba a alguien en plena actividad creativa. No había señales de alarma. Solo trabajo y música.

La enfermedad que su madre intentó frenar

aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
(Instagram)

Mauro Menéndez estaba con neumonía en los días previos a su muerte. Según información difundida por la periodista Mandy Fridmann, Aylín Mujica le había pedido que no viajara, que se cuidara. Él fue igual.

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La periodista también señaló que, de acuerdo con los datos que recibió, “todo indica que habría sufrido un infarto”. La combinación de la neumonía y ese episodio cardíaco habría determinado su muerte.

La noticia llegó a su madre en el peor momento posible: estaba en Colombia grabando Top Chef VIP cuando se enteró de lo ocurrido.

El padre destrozado en un avión rumbo a Barbados

Mauro Menéndez -México- 17 julio
Reportes señalan que Mauro, hijo de Osamu, habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

Osamu Menéndez fue el primero de la familia en reaccionar públicamente. Lo hizo desde las redes sociales, con un mensaje breve y sin adornos: “Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”.

El músico viajó hacia Barbados, donde según la información disponible se encontraría el cuerpo y el resto de la familia. Aylín Mujica también se dirigía a esa isla para reconocer los restos y gestionar el traslado.

La actriz no publicó nada en sus perfiles oficiales. Esa ausencia sostuvo la incertidumbre durante horas, mientras los rumores ya circulaban con fuerza en redes sociales.

Horas de silencio antes de la confirmación oficial

Mauro Menéndez -México- 17 julio
Reportes señalan que Mauro habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

La versión de la muerte comenzó a circular antes de cualquier comunicado formal. Fue Mandy Fridmann quien primero lo reportó, y la noticia se extendió rápidamente sin que la familia confirmara nada.

La conductora Ana María Alvarado intentó contactar a Aylín Mujica sin éxito. “Le escribí, sí le llegan los mensajes, pero entiendo que lo menos importante es contestarme”, dijo. “En caso de ser cierto quería tener la confirmación de alguien de la familia, nadie me ha contestado”.

La confirmación llegó finalmente durante la transmisión del programa En Casa con Telemundo, donde los conductores enviaron condolencias a la actriz y pidieron respeto a la privacidad de la familia.

La televisora extendió un mensaje público: “Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”.

Diez días antes de todo eso, Mauro Menéndez estaba en un estudio, con los audífonos puestos y la vista fija en una consola. Escribió “REAL MUSIC” y publicó las fotos. Esa fue su última señal.

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