México

SEMAR cierra puertos en el Golfo de México y Mar Caribe por clima peligroso

La SEMAR y Protección Civil cerraron la navegación a embarcaciones menores, suspendiendo toda actividad turística y pesquera

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Veracruz; Clima; Puerto; Portada
En el municipio de China, Nuevo León se alertó a las personas. Credito: cuartoscuro

La Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación estrecha con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), ordenó el cierre preventivo de diversas zonas portuarias e instalaciones hidrológicas en el litoral del Golfo de México y el Mar Caribe debido a condiciones meteorológicas adversas que ponen en riesgo la seguridad marítima.

De acuerdo con el último reporte emitido por las autoridades federales, la medida afecta principalmente a las embarcaciones menores, restringiendo de forma total la navegación, así como las actividades turísticas, recreativas y pesqueras en las áreas señaladas.

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Entre las restricciones más severas en el interior del país destaca el cese de operaciones en el embalse de El Cuchillo Solidaridad, ubicado en el municipio de China, Nuevo León, donde la inestabilidad climática ha generado condiciones de alta peligrosidad para los navegantes ribereños.

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El puerto ubicado en Nuevo León ha extremado precauciones (Facebook/Puerto Colombia Nuevo León)

Las dependencias exhortaron a la población civil y a los prestadores de servicios a respetar las señalizaciones de bandera roja y mantenerse alerta ante la evolución de los sistemas climáticos.

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Restricciones estrictas para la navegación menor y actividades turísticas

La determinación de suspender las actividades portuarias responde a un protocolo de prevención orientado a salvaguardar la vida humana en el mar y cuerpos de agua interiores ante la presencia de rachas de viento elevadas, reducción drástica de la visibilidad y oleaje picado.

Al tratarse de un aviso enfocado en las embarcaciones menores —tales como lanchas pesqueras, motos acuáticas, kayaks y botes de recreo—, las autoridades han enfatizado que la vulnerabilidad de estos navíos aumenta considerablemente ante cualquier cambio súbito en la dirección del viento o la intensificación de las precipitaciones.

Los pescadores son los más afectados por las condiciones adversas. EFE/STR
Los pescadores son los más afectados por las condiciones adversas. EFE/STR

Asimismo, la suspensión de operaciones no solo afecta a los pescadores ribereños, sino que paraliza de manera temporal la economía turística de las regiones costeras y de los destinos lacustres monitoreados.

Los cuerpos de rescate y las Capitanías de Puerto correspondientes han desplegado patrullajes de supervisión para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, advirtiendo que desafiar el oleaje bajo estas condiciones meteorológicas puede derivar en volcaduras o extravíos en altamar.

Coordinación de Protección Civil y vigilancia meteorológica continua

La vigilancia de los fenómenos meteorológicos se mantiene activa de forma permanente a través de la Dirección de Meteorología de la SEMAR y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta restricción preventiva forma parte de una estrategia integral para mitigar el impacto de los sistemas frontales, canales de baja presión o perturbaciones tropicales que suelen desestabilizar la región del Golfo de México y las costas del Caribe durante la temporada.

El monitoreo constante permite a las autoridades determinar qué zonas requieren un cierre inmediato y cuáles pueden permanecer operativas bajo criterios de extrema precaución.

Alerta de tsunami en el Pacífico: SEMAR amplía vigilancia costera tras sismo de 7.4 en Chiapas

A la par de las restricciones portuarias por fenómenos meteorológicos en el Golfo de México y el Mar Caribe, la Secretaría de Marina (SEMAR) activó de manera simultánea sus protocolos de emergencia en el litoral del Océano Pacífico.

Esto luego de que el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT-SEMAR) emitiera un aviso de evacuación preventiva y monitoreo tras registrarse un fuerte sismo de magnitud 7.4 con epicentro en el estado de Chiapas.

La coincidencia de ambas alertas ha puesto a las autoridades navales en un estado de máxima vigilancia en las dos principales regiones marítimas del país.

Un cartel azul y blanco de evacuación por tsunami con mapa de rutas. En el suelo, la inscripción "ZONA DE RIESGO" y flechas blancas. Mar y costa al fondo.
Una señal de evacuación por tsunami con mapa de rutas y una marca de "Zona de riesgo" en el suelo dirigen hacia áreas seguras en la costa central del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta por el movimiento telúrico, dirigida formalmente a las autoridades de protección civil estatales y municipales, se enfoca con mayor rigor en las costas de Chiapas y Oaxaca.

En dichas demarcaciones se prevén variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros por encima de la marea regular, así como la presencia de corrientes inusualmente fuertes en el interior de los puertos.

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